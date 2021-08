Anouk Vetter heeft donderdag in de jacht op een olympische medaille bij de zevenkamp goede zaken gedaan bij het verspringen. De Nederlandse noteerde met een afstand van 6,47 meter bijna een persoonlijk record en behield haar leiding in het klassement.

De 28-jarige Vetter, die een persoonlijk record heeft van 6,49 meter, voegde met haar afstand van 6,47 meter 997 punten toe aan haar totaalscore. De Amsterdamse heeft na vijf van de zeven onderdelen 4.965 punten.

Vetter zag Nafissatou Thiam, die de zevenkamp begon als de torenhoge favoriet, wel dichterbij komen. De Belgische kwam bij het verspringen tot een afstand van 6,60 meter, pakte 1.040 punten en heeft nu nog maar vier punten minder dan Vetter (4.961).

Noor Vidts kwam met 6,32 meter (949 punten) minder ver dan Vetter en zakte zo van plaats twee naar plek drie in het klassement. De Belgische heeft nu 75 punten minder dan Vetter.

Ook Emma Oosterwegel deed goede zaken bij het verspringen. De Nederlandse kwam tot 6,29 meter (940 punten) en steeg van de elfde naar de achtste plaats in het klassement. Nadine Broersen kwam vanwege een blessure niet in actie.

Top 5 zevenkamp na vijf onderdelen 1. Anouk Vetter (Nederland) - 4.965

2. Nafissatou Thiam (België) - 4.961

3. Noor Vidts (België) - 4.890

4. Annie Kunz (Verenigde Staten) - 4.819

5. Kendell Williams (Verenigde Staten) - 4.692

Speerwerpen en 800 meter nog op het programma

De meerkamp gaat donderdag om 5.30 uur (Nederlandse tijd) verder met speerwerpen en om 14.20 uur is de afsluitende 800 meter.

Speerwerpen is misschien wel het beste onderdeel van Vetter, die in 2016 verrassend Europees kampioen werd en in 2017 WK-brons pakte in Londen. Op de 800 meter is ze niet zo sterk.

Voordeel voor Vetter is dat regerend wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson uit Groot-Brittannië al geblesseerd is uitgevallen.