De Nederlandse sprinters zijn er donderdag niet in geslaagd de olympische finale te bereiken op de 4x100 meter. Door een foute wissel met Chris Garia en Churandy Martina haalde de formatie de finish niet. De vrouwen - met Dafne Schippers en Nadine Visser in de ploeg - zijn wel door naar de eindstrijd in Tokio.

Door de foute wissel zijn de vijfde en laatste Spelen van Martina voorbij voordat hij goed en wel in actie was gekomen. De 37-jarige meervoudig Europees kampioen vertrok te vroeg en was al buiten het wisselvak toen hij het stokje nog steeds niet in handen had.

Joris van Gool was de startloper, Taymir Burnet was de tweede man en Garia was de derde loper. Twee jaar geleden op de WK in Doha haalde het Nederlandse viertal wel de finale.

Overigens lijkt het er niet op dat het mislopen van de finale ook het einde van de carrière van Martina is. Hij denkt door te gaan tot de WK van volgend jaar in het Amerikaanse Eugene, maar dat is nog niet helemaal zeker.

Teleurstelling na afloop bij het Nederlandse viertal. Teleurstelling na afloop bij het Nederlandse viertal. Foto: ANP

Ook Schippers vertrekt te vroeg

Bij de vrouwen ging het ook bijna mis, bij de eerste wissel tussen Schippers en Visser. Die ploeg, met ook Marije van Hunenstijn en Naomi Sedney, kon wel door en klokte een tijd van 42,81. Dat was de vijfde tijd in hun serie.

De nummers één, twee en drie van beide series plaatsen zich rechtstreeks voor de finale en ook de twee tijdsnelsten gingen door naar de eindstrijd. Nederland haalde het uiteindelijk op basis van de tijd.

Nederland had dus geen foutloze race. Schippers, die in Tokio de finale van de 200 meter niet wist te halen, vertrok iets te vroeg en moest inhouden om het stokje van Visser over te nemen.

De tijd van 42,81 was langzamer dan het Nederlands record van 42,04 uit 2016, waarmee de estafetteploeg destijds de Europese titel veroverde in Amsterdam.