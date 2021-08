BMX'er Connor Fields is donderdag in Tokio ontslagen uit het ziekenhuis. De Amerikaan kwam eerder op het olympisch toernooi zwaar ten val en had hersenletsel opgelopen. De kanshebber op een medaille miste daardoor de finale.

"Hij gaat nu naar huis, om bij zijn familie en vrienden verder te herstellen", zo laat de Amerikaanse wielerbond weten in een reactie.

De 28-jarige Fields meldde zelf op Twitter dat thuis ook zijn revalidatie gaat beginnen. "Op dit moment kan ik nauwelijks vijf minuten op mijn benen blijven staan, maar we werken er aan."

Fields liep vrijdag in de halve finales van het BMX bij een valpartij een hersenbloeding op. Hij bracht de nacht door op de intensive care. Nadat de doktoren vaststelden dat er geen nieuwe bloedingen waren ontstaan, mocht hij worden overgeplaatst naar een andere afdeling.

Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro werd Fields nog olympisch kampioen. Vier jaar eerder in Londen eindigde hij als zevende. In Tokio ging het goud naar Niek Kimmann.