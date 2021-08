Nadine Broersen komt donderdag niet meer in actie op de slotdag van de zevenkamp op de Olympische Spelen. De Nederlandse is onvoldoende hersteld van haar fysieke klachten na de openingsdag.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 31-jarige Broersen kreeg woensdag na de 200 meter, het vierde onderdeel van de zevenkamp, al verzorging op de baan en heeft dus teveel last om nog in actie te komen. Het is niet helemaal duidelijk waar ze precies last van heeft.

Broersen stond na de eerste dag van de zevenkamp op de zeventiende plaats in het algemeen klassement. Ze eindigde op de 100 meter horden als twintigste, bij het hoogspringen als achtste, bij het kogelstoten als zesde en op de 200 meter als 21e,

Het waren voor Broersen de derde Olympische Spelen. In 2012 in Londen eindigde ze op de zevenkamp als twaalfde en in 2016 in Rio de Janeiro als dertiende.

Anouk Vetter en Emma Oosterwegel komen donderdag wel in actie op de slotdag van de zevenkamp. Vetter gaat na vier onderdelen aan de leiding in het klassement. Oosterwegel staat elfde.