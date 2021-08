Ferry Weertman baalt enorm van zijn zevende plaats donderdag bij de 10 kilometer openwaterzwemmen op de Olympische Spelen. De Nederlander wilde zijn titel prolongeren, maar slaagde daar bij lange na niet in.

"Dit is gewoon heel erg kut. Ik denk dat ik heel goed in vorm was. Ik heb veel nagedacht over deze race. Ik had een goed plan, maar het paste niet bij deze race. Ik kon niet doen wat ik wilde en dat doet veel pijn", zei een geëmotioneerde Weertman na de race tegen de NOS.

De 29-jarige Weertman kon niet mee toen Florian Wellbrock versnelde en zag de Duitser uiteindelijk nooit meer terug. Wellbrock pakte het goud. Ook Kristóf Rasovszky (zilver) en Gregorio Paltrinieri (brons) waren te goed voor Weertman.

"Het was heel warm (tegen de 30 graden, red.). Dus je moest je krachten goed verdelen", vervolgde Weertman. "Na twee rondes kwam ik naar voren, maar ik kwam er maar niet bij. Je kan niet in de derde ronde er alles uitgooien om er maar bij te komen. Die mannen zijn gewoon supersterk en hebben het goed afgemaakt."

"Ik zag Florian in de eerste ronde wegzwemmen. Ik was daar wel van op de hoogte, maar om zo vroeg in de race maar gewoon naar voren te zwemmen, is niet de oplossing. Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand vroeg wegzwom en daarna werd teruggepakt."

Weertman haalde nog wel veel zwemmers in en werd dus uiteindelijk zevende. "Tot dat laatste rechte stuk ben ik er vol voor gegaan. Toen wist ik wel dat ik er niet meer bij ging komen. Of we goed voorbereid waren op de hitte? Ja, dat wel."