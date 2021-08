Ferry Weertman is er donderdag op de Olympische Spelen niet in geslaagd om een medaille te veroveren op de 10 kilometer openwaterzwemmen. De titelhouder kwam in Tokio niet verder dan de zevende plaats.

De 29-jarige Weertman had bij de Olympische Spelen van vijf jaar geleden in Rio de Janeiro nog het goud gewonnen, maar kon dat kunstje niet nog een keer uithalen. Florian Wellbrock pakte de olympische titel, voor Kristóf Rasovszky (zilver) en Gregorio Paltrinieri (brons).

Weertman gold ook in Tokio als een van de favorieten voor goud, maar een nieuwe olympische zege zat er geen moment in. De Nederlander kon vanaf het begin niet mee met de beste zwemmers en lag na 1,5 kilometer al veertig tellen achter op de koploper.

In het vervolg van de wedstrijd schoof Weertman wel wat plekken op, maar in de buurt van een medaille kwam hij nooit. De in Naarden geboren Weertman zwom een groot deel van de race helemaal alleen en gaf uiteindelijk bijna drie minuten toe op Wellbrock, die deze Spelen al brons pakte op de 1.500 meter vrije slag.

Bij de vrouwen pakte Sharon van Rouwendaal woensdag het zilver. De Nederlandse verdedigde eveneens haar olympische titel, maar moest de winst in Tokio aan de Braziliaanse Ana Marcela Cunha laten.

Weertman en Van Rouwendaal hadden historie kunnen schrijven door de eerste openwaterzwemmer ooit te worden die de olympische titel met succes wist te prolongeren.