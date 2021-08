Openwaterzwemmen ·

Nog 7,1 km - Bij het ingaan van de derde ronde moeten we ons gaan afvragen hoe het met Ferry Weertman gaat. Heeft hij straks nog een fantastische inhaalrace in huis? Het is wel nodig, want hij ligt bijna 54 seconden achter de drie leiders. Rasovszky is namelijk zojuist aangesloten bij de Duitser en Fransman.