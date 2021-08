Baanwielrennen ·

We gaan gelijk door naar het sprinttoernooi, waarin Jeffrey Hoogland het in de kwartfinales opneemt tegen de Fransman Sebastien Vigier. Hoogland wint de eerste sprint met overmacht en heeft nog één winst nodig voor een plek in de halve finales. In de kwartfinales geldt namelijk best of three, wat betekent dat het klaar is bij 2-0. Bij een 1-1-stand wordt een beslissende derde sprint verreden.