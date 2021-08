Nycke Groot, een van de beste Nederlandse handbalsters ooit, speelde woensdag in de kwartfinales van de Olympische Spelen in Tokio haar allerlaatste wedstrijd. Door de pijnlijke nederlaag tegen Frankrijk (22-32) werd het niet het afscheid waar zij of haar ploeggenoten op hoopten.

Twee minuten voor het einde van de 150e en laatste interland van Groot ziet aanvoerder Danick Snelder de pijn op het gezicht van haar ploeggenote. "Je zag dat het klaar was", zegt de aanvoerder van de handbalsters met tranen in haar ogen. "Het was niet makkelijk om Nycke zo emotioneel te zien. Tien jaar heb ik met haar samengespeeld, dan gun je haar een ander einde."

De 33-jarige Groot, die in 2004 debuteerde in Oranje en tot 450 interlandgoals kwam, geldt als een van de beste handbalsters van haar generatie. Ze won zilver en brons op het WK én op het EK, maar pakte nooit een grote titel met het nationale team. Toen Nederland eind 2019 voor het eerste wereldkampioen werd, was de Noord-Hollandse net een jaar gestopt bij Oranje.

De middenopbouwster was mentaal en fysiek op en besloot zich alleen nog op haar clubcarrière te richten. Twee maanden voor de Spelen, toen ze al besloten had dat ze na dit seizoen helemaal zou stoppen met handbal, werd Groot door bondscoach Emmanuel Mayonnade overgehaald om nog één keer voor goud te gaan met Oranje.

'Het is een bitter einde'

Die missie, en daarmee ook de carrière van Groot, eindigde woensdag in het even immense als lege Yoyogi National Stadium in Tokio, waar Frankrijk veel te sterk was voor de regerend wereldkampioen.

"Vijf minuten voor het einde had ik wel door dat het 'm niet meer ging worden", aldus een geëmotioneerde Groot. "Het doet heel veel pijn om deze wedstrijd op zo'n manier te verliezen. Dat we zo snel opgaven, dat we er niet genoeg voor hebben gevochten en er niet in bleven geloven, stelt me echt teleur. Dat maakt dit een bitter einde."

De Alkmaarse is desondanks blij dat ze haar loopbaan nog een paar maanden verlengd heeft voor haar tweede Spelen. "Drie maanden geleden wist ik nog niet dat ik hier in Tokio zou staan. Ik heb er ontzettend van genoten en ben ontzettend dankbaar dat ik dit nog heb kunnen meemaken. Mijn doel was om met plezier te handballen en dat is gelukt. Ik zal over een paar uur erg trots zijn, alleen overheerst nu nog de teleurstelling."

Groot weet nog niet wat de volgende stap in haar leven is. "Het is heel gek dat mijn handbalcarrière echt klaar is. Ik ga nu eerst naar huis en dan zie ik het wel."

Nycke Groot (links) wordt getroost door Danick Snelder. Nycke Groot (links) wordt getroost door Danick Snelder. Foto: ANP