Springruiter Maikel van der Vleuten is trots en geëmotioneerd na de bronzen medaille die hij woensdag bij de Olympische Spelen in Tokio veroverde. De Nederlander eindigde met zijn paard Beauville Z als derde in de individuele finale.

"Bronsgoud", noemde een geëmotioneerde Van der Vleuten zijn medaille. "Het blijkt dat het op de belangrijke momenten lukt als je vertrouwen in elkaar hebt."

In 2012 pakte de Brabander met zijn toenmalige paard Verdi al eens zilver in de landenwedstrijd bij de Spelen in Londen. Aan de medaille in Tokio hecht hij meer waarde.

"Deze medaille heeft nog meer lading voor mij", zei hij over het brons. "Het bevestigt dat we het met het hele team goed hebben gedaan."

Naast Van der Vleuten deed ook Marc Houtzager mee aan de finale, maar hij redde het niet. Hij eindigde met Sterrehof's Dante als 21e met dertien strafpunten.

Maikel van der Vleuten juicht na het veroveren van het brons. Foto: AFP

'Ik wist dat ik snel en foutloos moest zijn'

In de finale moest de 33-jarige Van der Vleuten met 39,90 seconden alleen de Britse winnaar Ben Maher (37,85) en de Zweed Peder Fredricson (38,02) voor zich dulden. Alle zes de combinaties bleven foutloos in de barrage.

"Ik wist dat ik snel en foutloos moest zijn. We hadden in de kwalificatie al gezien hoe hoog het niveau hier is. In het begin voelde ik dat Beauville al meer macht had dan in de kwalificatie. Ik had ook niet het gevoel dat hij in de eerste ronde iets geleden had. Dat gaf de juiste motivatie voor de barrage."

Door de coronacrisis en het besmettelijke rinopneumonievirus, waardoor eerder dit jaar meerdere paarden overleden, waren er in de aanloop naar de Spelen weinig wedstrijden. "We weten allemaal hoelang de weg hiernaartoe is geweest", besloot Van der Vleuten.