De Belarussische atlete Krystsina Tsimanouskaya is woensdag geland in Wenen. Vanuit daar reist ze later door naar Warschau, omdat Polen haar humanitair asiel heeft aangeboden.

Zondag liet Tsimanouskaya via een bericht op Telegram weten dat ze uit de olympische ploeg van Belarus was gezet nadat ze openlijk kritiek had geleverd op haar "incompetente en nalatige" coaches.

Na de verbanning had het olympisch comité van Belarus de 24-jarige sprintster bevolen naar huis terug te keren. In plaats daarvan ging ze naar de Poolse ambassade in Tokio, die haar om humanitaire redenen een visum had aangeboden.

Aanvankelijk zou Tsimanouskaya rechtstreeks naar Polen vliegen, maar het toestel van Austrian Airlines waarmee ze uit Tokio vertrok, meed uiteindelijk het luchtruim van Belarus. Waarschijnlijk om te voorkomen dat haar hetzelfde zou overkomen als journalist Roman Protasevich, die dit voorjaar tijdens een Ryanair-vlucht van Griekenland naar Litouwen werd gearresteerd na een landing in de Belarussische hoofdstad Minsk.

In de transitzone op het vliegveld van Wenen werd Tsimanouskaya vergezeld door vertegenwoordigers van het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Haar man heeft inmiddels ook een Pools humanitair visum.

Het IOC heeft het olympisch comité van Belarus inmiddels om opheldering over het incident gevraagd. Volgens het olympisch comité van het land van de omstreden president Alexander Lukashenko kampt de atlete met "emotionele en psychische problemen".