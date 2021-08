De kwartfinale tussen Nederland en Frankrijk op de Olympische Spelen in Tokio was woensdag eigenlijk al voorbij na 9 minuten en 38 seconden. Bij Oranje ging bijna alles mis in de beginfase, wat uiteindelijk resulteerde in een pijnlijke 22-32-nederlaag.

"De eerste tien minuten waren een complete ramp", zei Emmanuel Mayonnade, de Fransman die sinds 2019 de bondscoach is van Oranje en de ploeg aan het einde van dat jaar naar de wereldtitel leidde. "Het waren zonder twijfel de slechtste tien minuten die ik ook van mijn team heb gezien."

Het fysiek sterke Frankrijk overklaste Nederland volledig in de Yoyogi National Stadium. Oranje was slordig, kwam amper door de Franse defensie heen, gaf zelf simpel de treffers weg en verloor ook nog topscorer Lois Abbingh en de deze Spelen sterk spelende Inger Smits met een blessure. Met nog vijftig minuten te spelen was de achterstand al zeven treffers (3-10) en die klap kwam de ploeg van Mayonnade niet meer te boven.

"Die eerste tien minuten waren bepalend voor de wedstrijd", zei aanvoerder Danick Snelder. We voelden ons goed, ons plan was goed en Frankrijk speelde precies zoals we verwachtten dat ze zouden spelen. En alsnog waren we overrompeld. Waar het aan ligt, ik heb echt geen idee. Het leek soms wel of we niet wilden schieten. Dat kun je gewoon niet hebben."

Mayonnade kon vlak na de uitschakeling ook niet direct verklaren waarom zijn ploeg niet thuis gaf. "We dachten dat we ons goed hadden voorbereid op deze kwartfinale. Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen, we hebben heel veel met elkaar gepraat. Maar in de wedstrijd zag ik een groot verschil tussen Frankrijk en ons. Zij waren sterker, wilden het meer."

"Ik ken deze Franse ploeg en weet dat zij het gevoel hebben dat wij 'gewoon' een goed team zijn, niet meer dan dat. Dat hebben we nog besproken in de kleedkamer. Maar vanavond waren we niet in staat om te vechten, om het juiste gevoel te krijgen. En tegen zo'n tegenstander is het bijna niet mogelijk om nog te herstellen van zo'n slechte start. We hebben vandaag gekregen wat we verdienden."

'Ze speelden niet harder dan we hadden verwacht'

De Fransen staan bekend als de meest atletische en fysiek sterke ploeg in het mondiale vrouwenhandbal. De nummer twee van de Spelen van Rio deelde ook flink uit tegen Nederland, maar volgens Snelder ging de tegenstander niet over de grens.

"Zij hebben niet harder gespeeld dan we hadden verwacht. Dit is de Europese top, het is uitdelen en incasseren. En zij deden dat gewoon slimmer dan wij."

Met de nederlaag in de kwartfinale kwam er voor de Nederland handbalsters een abrupt einde aan hun tweede Spelen. Vijf jaar geleden verloor Oranje in de halve finale van Frankrijk, waarna Noorwegen te sterk was in de strijd om het brons.

"Ik ga nu wel met een beter gevoel naar huis dan in 2016", aldus Snelder. "Ik heb de afgelopen weken zoveel meer plezier gehad dan in Rio. We hebben er veel bewuster voor gekozen om te genieten. We hebben er alles aan gedaan, maar dit einde is pijnlijk."