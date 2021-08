De veertiende dag van de Olympische Spelen in Tokio kan de dag worden van openwaterzwemmer Ferry Weertman en atlete Anouk Vetter. De twee Nederlandse sporters verschijnen als favoriet in het openwaterzwemmen en op de zevenkamp.

De 29-jarige Weertman opent de dag in de Japanse ochtend als titelverdediger in het openwaterzwemmen. De Noord-Hollander won vijf jaar geleden goud in de baai van Rio de Janeiro en wil dat kunstje herhalen in de wateren van Tokio.

Tot ieders verrassing - inclusief die van Vetter zelf - leidt de 28-jarige Amsterdamse na vier onderdelen in de zevenkamp. Met nog drie onderdelen te gaan ligt ze op medaillekoers. Een van de drie onderdelen is het speerwerpen, normaal gesproken de sterke discipline van Vetter. Ze kan aan het einde van de dag de eerste Nederlandse medaillewinnares worden op de zevenkamp, die sinds 1984 olympisch is.

Verder komen de baanwielrenners weer in actie. Favorieten Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland kunnen zich plaatsen voor de halve finale op de sprint, Jan-Willem van Schip jaagt op een medaille op het omnium en Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen mikken op een plaats in de finale van de keirin.

Programma (de belangrijkste onderdelen zijn vetgedrukt):

Vanaf 23.30 uur: Openwaterzwemmen, mannen, 10 kilometer (Ferry Weertman)

0.30 uur: Golf, vrouwen, individueel strokeplay, ronde 2 (Anne van Dam)

2.40 uur: Atletiek, vrouwen, zevenkamp, verspringen (Anouk Vetter, Nadine Broersen en Emma Oosterwegel)

3.00 uur: Atletiek, vrouwen, 4x100 meter, series (Nederland)

3.00 uur: Schoonspringen, vrouwen, 10 meterplatform, halve finale (Celine van Duijn)

4.30 uur: Atletiek, mannen, 4x100 meter series (Nederland)

Anouk Vetter begint als leider aan de tweede dag van de zevenkamp. Anouk Vetter begint als leider aan de tweede dag van de zevenkamp. Foto: ANP

5.30 uur: Atletiek, vrouwen, zevenkamp, speerwerpen (Anouk Vetter, Nadine Broersen en Emma Oosterwegel)

7.00 uur: Waterpolo, vrouwen, strijd om plaats vijf tot en met acht, Nederland-China

8.00 uur: Schoonspringen, vrouwen, 10 meterplatform, finale (mogelijk Celine van Duijn)

8.30 uur: Baanwielrennen, mannen, omnium, scratch (Jan-Willem van Schip)

8.48 uur: Baanwielrennen, mannen, sprint, achtste finales (Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen)

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland strijden om een plek in de halve finales op de sprint. Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland strijden om een plek in de halve finales op de sprint. Foto: ANP

9.06 uur: Baanwielrennen, vrouwen, keirin, kwartfinales (Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen)

9.27 uur: Baanwielrennen, mannen, omnium, temporace (Jan-Willem van Schip)

9.45 uur: Baanwielrennen, mannen, kwartfinales, race 1 (mogelijk Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen)

9.57 uur: Baanwielrennen, vrouwen, keirin, halve finales (mogelijk Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen)

10.07 uur: Baanwielrennen, mannen, omnium, afvalkoers (Jan-Willem van Schip)

10.25 uur: Baanwielrennen, mannen, kwartfinales, race 2 (mogelijk Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen)

Jan-Willem van Schip gaat voor een medaille op de scratch. Jan-Willem van Schip gaat voor een medaille op de scratch. Foto: Pro Shots

10.45 uur: Baanwielrennen, vrouwen, keirin, finale (mogelijk Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen)

10.55 uur: Baanwielrennen, mannen, omnium, puntenkoers (Jan-Willem van Schip)

12.37 uur: Atletiek, vrouwen, 4x400 meter estafette, series (Nederland)

14.00 uur: Atletiek, mannen, 400 meter, finale (Liemarvin Bonevacia)

14.30 uur: Atletiek, vrouwen, zevenkamp, 800 meter (Anouk Vetter, Nadine Broersen en Emma Oosterwegel)

Liemarvin Bonevacia gaat voor een stunt in de finale op de 400 meter. Liemarvin Bonevacia gaat voor een stunt in de finale op de 400 meter. Foto: ANP