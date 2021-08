De Nederlandse handbalsters zijn woensdag uitgeschakeld in de kwartfinales van de Olympische Spelen van Tokio. De regerend wereldkampioen verloor na een slecht begin van Frankrijk (32-22), dat Oranje bij de vorige Spelen ook al versloeg in de knock-outfase.

De Franse vrouwen waren vijf jaar geleden bij de Spelen van Rio de Janeiro in de halve finales nipt te sterk voor Nederland (24-23). Lois Abbingh schoot toen in de laatste seconden op de paal. Oranje eindigde in Brazilië als vierde door een nederlaag tegen Noorwegen in de strijd om het brons.

Nederland eindigde in Tokio door vier zeges en één nederlaag als tweede in groep A. Frankrijk was de nummer drie van groep B door twee zeges, één gelijkspel en één nederlaag, maar was woensdag duidelijk de betere ploeg.

Nycke Groot kwam in haar 150e en laatste interland tot drie goals. De 33-jarige middenopbouwster keerde speciaal voor de Spelen na 2,5 jaar terug in Oranje en zet nu definitief een punt achter haar loopbaan.

Frankrijk neemt het vrijdag in de halve finales op tegen Zweden. De andere halve eindstrijd gaat tussen Noorwegen en Rusland.

Inger Smits treurt om de uitschakeling. Inger Smits treurt om de uitschakeling. Foto: Pro Shots

Nederland raakt topscorer Abbingh al snel kwijt

Nederland startte dramatisch in het Yoyogi National Stadium. De dekking van de fysiek sterke Fransen stond goed en de wereldkampioen kwam er aanvallend amper doorheen. Oranje was bovendien slordig in de passing, waardoor Frankrijk regelmatig kon scoren uit de break. Na tien minuten stond Nederland al zeven goals achter (3-10) en had bondscoach Emmanuel Mayonnade voor de tweede keer een time-out nodig.

Abbingh, die in de laatste groepswedstrijd tegen Montenegro (30-29-zege) rust kreeg, stond toen al niet meer in het veld bij Oranje. De topscorer van Nederland raakte na zeven minuten geblesseerd en keerde niet terug.

In het tweede deel van de eerste helft, met een sterk keepende Rinka Duijndam in plaats van Tess Wester in het doel, kreeg Oranje langzaam een beetje grip op de wedstrijd en werd de achterstand van negen naar zes teruggebracht, maar door drie treffers in de laatste anderhalve minuut leidde Frankrijk bij rust met 11-19.

Na rust bleef het verschil tussen de twee ploegen lang tussen de zes en acht doelpunten hangen. Oranje, dat voor de tweede keer meedeed aan de Spelen, bleef te veel moeite hebben met scoren om echt terug in de wedstrijd te komen en wacht nog altijd op de eerste olympische medaille.