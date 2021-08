Anouk Vetter tempert graag de verwachtingen, maar beseft dat ze na vier onderdelen woensdag op de olympische zevenkamp niet anders kan dan toegeven dat ze uitstekend bezig is. De Europees kampioene van 2016 staat in Tokio bovenaan en lijkt een reële kans te hebben op een medaille.

"Ik schrok ervan toen ik net op het scherm in het stadion zag dat ik eerste sta. Shit, nu gaan jullie allemaal verwachtingen creëren", aldus de 28-jarige Vetter, die 's ochtends na twee onderdelen al sprak over een superstart.

De Nederlandse begon de dag met een persoonlijk record op de 100 meter horden (13,09). Bij het tweede onderdeel, het hoogspringen, noteerde ze met 1,80 meter haar beste jaarprestatie, waarna ze ook bij het kogelstoten (15,29 meter) en de 200 meter (23,81) een hoog niveau haalde. "Ik heb geen echte fouten gemaakt", erkende Vetter.

Vetter doet er juist alles aan om de verwachtingen zo laag mogelijk te houden. "Daar ga ik het best op. Dus ik hoop dat er van buitenaf ook niet te veel druk komt, maar ik kan me voorstellen dat dat nu verandert. Tja, dat is part of the job. En ergens is dit natuurlijk ook wel leuk."

Top 5 zevenkamp na vier onderdelen 1. Anouk Vetter (Nederland) - 3.968

2. Noor Vidts (België) - 3.941

3. Nafissatou Thiam (België) - 3.921

4. Annie Kunz (Verenigde Staten) - 3.870

5. Odile Ahouanwanou (Benin) - 3.867

Anouk Vetter in actie bij het kogelstoten. Foto: ANP

'Het gaat beter dan in Londen'

Voordeel voor Vetter is dat regerend wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson uit Groot-Brittannië al geblesseerd is uitgevallen. De torenhoge favoriet Nafissatou Thiam uit België liep een matige 200 meter (24,90) en staat nu derde.

"Ik heb bij een internationaal toernooi nog nooit eerste gestaan na de eerste dag. Ik ga nu zelfs beter dan vier jaar geleden in Londen", vertelde Vetter, die in 2017 WK-brons pakte in de Britse hoofdstad. Toen maakte ze vooral indruk bij het speerwerpen, dat misschien wel haar beste onderdeel is en nu nog op het programma staat.

Desondanks wil Vetter niet praten over een eventuele medaille. "Anders dan vroeger wil ik tijdens een meerkamp niet meer denken aan het eindresultaat. Ik heb wel verwachtingen, maar alleen technische verwachtingen. Dat gaat dan over de manier waarop ik een onderdeel wil uitvoeren. Als ik dat goed doe, dan kan het goed blijven gaan. Dit was pas dag één."

De meerkamp gaat in de nacht van woensdag op donderdag om 2.40 uur (Nederlandse tijd) verder met verspringen. Daarna volgt om 5.30 uur speerwerpen en om 14.20 uur is de afsluitende 800 meter. Er doen nog twee Nederlandse vrouwen mee en dat zijn Emma Oosterwegel, die elfde staat, en Nadine Broersen, de nummer zeventien.