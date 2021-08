Gewichtheffer Enzo Kuworge is er woensdag niet in geslaagd om een medaille te veroveren op de Olympische Spelen. De Nijmegenaar, die de eerste Nederlandse gewichtheffer in 53 jaar tijd op de Spelen was, moest in de klasse boven 109 kilogram genoegen nemen met een zesde plek.

De negentienjarige Kuworge tilde 175 kilogram bij het onderdeel trekken en noteerde 234 kilogram bij het afsluitende stoten. Met een totaal van 409 kilogram kwam hij 15 kilogram tekort voor de bronzen medaille.

Bij het gewichtheffen wordt de beste score op het onderdeel trekken en stoten bij elkaar opgeteld. De Georgiër Lasha Talakhadze won de olympische titel met een nieuw wereldrecord: 488 kilogram.

Het zilver ging naar de Iraniër Ali Davoudi (441 kilogram), terwijl het brons voor de Syriër Man Asaad (424 kilogram) was.

Kuworge, een zoon van een Ghanese vader en een Nederlandse moeder, was de eerste Nederlandse gewichtheffer op de Spelen sinds 1968. Toen deed Piet van der Kruk mee aan de Spelen in Mexico-Stad.