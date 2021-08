Springruiter Maikel van der Vleuten heeft woensdag brons veroverd op de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlander klokte met zijn paard Beauville Z in de barrage van de individuele finale de derde tijd.

Alle zes de combinaties bleven foutloos in de barrage. Van der Vleuten moest met 39,90 seconden alleen de Britse winnaar Ben Maher (37,85) en de Zweed Peder Fredricson (38,02) voor zich dulden.

Van der Vleuten had zich met 85,31 seconden als eerste geplaatst voor de barrage. Daarin was hij als laatste aan de beurt en moest hij dus zijn meerdere erkennen in twee ruiters. Hij hield wel de Zweed Henrik von Eckermann nipt af van het brons (39,71).

Marc Houtzager, de andere Nederlander in de finale, redde het niet. Hij raakte met Sterrehof's Dante in de slotfase tot drie keer toe een hindernis en overschreed daardoor met dertien strafpunten net de tijdslimiet van 88.00.

Tweede olympische medaille voor Van der Vleuten

Het is voor de 33-jarige Van der Vleuten de tweede olympische medaille in zijn carrière. Hij pakte eerder zilver met het team op de Spelen van 2012 in Londen.

Van der Vleuten bezorgde Nederland de eerste olympische medaille in het individuele springen sinds 2012. Toen greep Gerco Schröder zilver. Jeroen Dubbeldam (Sydney 2000) is vooralsnog de enige Nederlandse olympisch kampioen in het springen.

Nederland staat door de bronzen plak van Van der Vleuten op 23 medailles op deze Spelen en is dicht bij het breken van het record van 25 medailles van 2000. Oranje is op de medaillespiegel in Tokio terug te vinden op de tiende plaats.