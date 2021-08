Het olympische sprookje van de Brabantse bondscoach Sjoerd Marijne met de hockeysters van India is woensdag in de halve finales in Tokio ten einde gekomen. De revelatie van het toernooi verloor met 1-2 in de halve eindstrijd van Argentinië, dat de tegenstander van de Nederlandse hockeysters wordt in de eindstrijd van zaterdag.

India, de nummer zeven van de wereldranglijst, stuntte op het hockeytoernooi door outsider Australië in de kwartfinales te verslaan. Australië werd gezien als de grootste concurrent van de Nederlandse hockeysters.

In de halve finale tegen Argentinië ging het alsnog mis voor India. De ploeg van Marijne kwam nog wel op voorsprong door een rake strafcorner van Gurjit Kaur, maar Argentinië maakte nog voor rust gelijk via Noel Barrionuevo, die eveneens een strafcorner benutte.

In het derde kwart nam Argentinië afstand van India. Opnieuw was het Barrionuevo die een strafcorner benutte en de Argentijnen zo naar de finale tegen Nederland sleepte. Nederland-Argentinië wordt daarmee een herhaling van de olympische eindstrijd van 2012, die Oranje met 2-0 won.

De 47-jarige Marijne is sinds 2018 bondscoach van de Indiase hockeysters. Onder zijn leiding werd het hockeymaffe land in 2018 achtste op het WK in Londen, de beste prestatie in veertig jaar. Ook wist de voormalig bondscoach van Oranje zich met India te kwalificeren voor de Spelen van Tokio.

Eerder op de dag plaatste Nederland zich overtuigend voor de olympische finale in Tokio. De ploeg van bondscoach Alyson Annan was met 5-1 te sterk voor Groot-Brittannië en verzekerde zich daarmee van de vijfde olympische finale op rij. Nederland werd drie keer olympisch kampioen. Argentinië nog nooit.