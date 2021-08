Sifan Hassan plaatste zich woensdag met speels gemak voor de finale van de 1.500 meter bij Olympische Spelen in Tokio, maar zo ervoer ze het zelf niet. De regerend wereldkampioen was bang dat het weer mis zou gaan, nadat ze maandag in de series ten val kwam.

"Ik was heel zenuwachtig. De halve finale is altijd lastig, omdat iedereen de finale wil halen. Het is dringen De kans op een drama is groot", aldus Hassan, die als eerste finishte in 4.00,23. "Zelfs in de laatste ronde was ik nog niet op mijn gemak, dat kwam pas in de laatste 100 meter."

Hassan zei dat ze dankbaar is dat ze de halve eindstrijd goed en wel heeft overleefd. In de series moest ze door haar valpartij nog vol aan de bak in de slotronde. Ze kwam toen wonderwel alsnog als eerste over de meet en nu weer.

"Waarom ik altijd wil winnen? Ik doe het in de halve finale niet om te winnen. Ik wil voorop lopen om risico's te vermijden. De 1.500 meter is een rare afstand."

Sifan Hassan in actie in de halve finales van de 1.500 meter. Sifan Hassan in actie in de halve finales van de 1.500 meter. Foto: ANP

'Ook moe door de emotie'

Vrijdag is de eindstrijd van de 1.500 meter. Dan gaat Hassan voor haar tweede goud in Tokio, nadat ze maandagavond al olympisch kampioen werd op de 5.000 meter. Zaterdag wil ze ook nog goud veroveren op de 10.000 meter.

Hassan voelt aan haar lichaam dat ze een druk schema heeft in Tokio, al heeft dat niet alleen met het lopen te maken. "Ik ben ook moe door de emotie van de afgelopen dagen. Maar nu ik hier doorheen ben gekomen, gaat het al beter. Op naar vrijdag."

De finale van de 1.500 meter is vrijdag om 14.50 uur (Nederlandse tijd) en de 10.000 meter begint zaterdag om 12.45 uur (Nederlandse tijd).