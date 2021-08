Lisanne de Witte en Lieke Klaver hebben zich niet weten te plaatsen voor de finale van de 400 meter op de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlanders strandden woensdag in de halve finales van het sprintonderdeel.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 22-jarige Klaver ging furieus van start in haar halve finale en liep halverwege de race als eerste, maar de Noord-Hollandse kon haar voorsprong niet vasthouden en stortte in de laatste 100 meter volledig in. Ze werd met 51,37 seconden zesde in haar heat, wat bij lange na niet genoeg was voor een finaleplaats.

De 28-jarige De Witte kwam in haar heat langzaam uit de startblokken en kon haar grote achterstand op de voorste lopers niet goedmaken. Met 52,09 seconden eindigde de Vlaardingse, die in 2018 nog brons won op de EK in Berlijn, als laatste en was ze de langzaamste atleet in de halve finales.

Klaver en De Witte hadden de eerste Nederlandse vrouwelijke atleten sinds 1968 kunnen worden die in de finale op de 400 meter uitkwamen. Destijds werd Mirna van der Hoeven-Jansen achtste in de eindstrijd. Nederland won nog nooit een medaille op de 400 meter bij de vrouwen.

Voor Klaver en De Witte zijn de Olympische Spelen in Tokio nog niet ten einde. Ze komen met de estafetteploeg nog in actie op de 4x400 meter. Die gaat donderdag van start met de series. Naast Klaver en De Witte maken Femke Bol en waarschijnlijk Emma Oosterwegel deel uit van de estafetteploeg.

Bol deed niet mee aan de 400 meter. De 21-jarige Amersfoortse, die het Nederlands record op de sprintafstand in handen heeft, gaf de voorkeur aan de 400 meter horden, waarop ze in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) brons won.