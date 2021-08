Sifan Hassan heeft woensdag met speels gemak de finale van de 1.500 meter bij de Olympische Spelen bereikt. De Nederlandse, die maandag olympisch kampioene op de 5.000 meter werd, kwam als eerste over de meet in haar halve finale in Tokio.

De 28-jarige Hassan noteerde in het olympisch stadion in Tokio 4.00,23 minuten. Ze begon zoals altijd achteraan de groep en rukte bij het ingaan van de slotronde op naar voren. In de laatste meters sprintte ze langs de Britse Laura Muir en schreef ze de halve finale op haar naam.

Hassan kwam maandag nog ten val in de series van de 1.500 meter. Bij het ingaan van de laatste ronde struikelde ze over de Keniaanse Edinah Jebitok. Hassan stond gelijk op en kwam zelfs nog als eerste over de meet.

Hassan jaagt op de Olympische Spelen van Tokio op een unieke trilogie op de 1.500 meter, 5.000 meter en de 10.000 meter. Nog nooit won een atleet drie olympische titels op dezelfde Spelen op de genoemde afstanden.

Met de gouden medaille van maandag op de 5.000 meter slaagde Hassan al in haar eerste missie in Tokio. Ze bezorgde Nederland daarmee het eerste atletiekgoud sinds dat van Ellen van Langen in 1992. De finale van de 1.500 meter staat vrijdag op het programma, de finale van de 10.000 meter is een dag later.

Hassan is ook op de 1.500 meter de torenhoge favoriete voor de olympische titel. Ze is de regerend wereldkampioene op de afstand. Ook op de 10.000 meter veroverde ze bij de WK van 2019 in Doha de titel.