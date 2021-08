Schoonspringster Celine van Duijn heeft zich woensdag bij de Olympische Spelen voor de halve finales op de 10 metertoren geplaatst. De geboren Amersfoortse werd in de voorronde elfde.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 28-jarige Van Duijn eindigde na vijf sprongen op een juryscore van 306,80 en dat was genoeg voor een plek in de halve finales. De beste achttien van in totaal dertig schoonspringsters mochten door naar de volgende ronde.

Om kans te maken op een medaille moet Van Duijn zich nog flink verbeteren. De Nederlandse, die op zestienjarige leeftijd door blessureleed moest stoppen met turnen en zich daarna op het schoonspringen richtte, veroverde in 2018 de Europese titel op de 10 metertoren en pakte een jaar later EK-zilver. Op het WK van 2019 eindigde Van Duijn als tiende.

De halve finales op de 10 metertoren worden in de nacht van woensdag op donderdag (vanaf 3.00 uur) afgewerkt. De top twaalf plaatst zich voor de eindstrijd, die donderdag om 8.00 uur op het programma staat in het Tokio Aquatics Centre.

Nederland vaardigt op de Olympische Spelen twee schoonspringsters af. Inge Jansen eindigde zondag knap als vijfde in de finale op de 3 meterplank.