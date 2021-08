Atlete Jamile Samuel is niet op tijd fit voor de series van de 4x100 meter bij de vrouwen. De sprintster ondervindt te veel hinder van een hamstringblessure die haar ook al aan de kant hield op de 100 en 200 meter.

De 29-jarige Samuel zou woensdag de startloopster zijn bij de estafetteploeg op de 4x100 meter. Het is nog niet duidelijk wie haar gaat vervangen. Pas enkele uren voor de series van woensdag wordt de startopstelling bekend, al is wel duidelijk dat Dafne Schippers één van de vier loopsters is.

"Ik heb twee dagen voor mijn race in een training die heel snel ging een blessure aan mijn hamstring opgelopen. Ik heb gisteren zo hard gewerkt om terug te keren in de startblokken, maar mijn hamstring werkte niet mee", schrijft Samuel op Instagram. "Ik heb geen keuze. Het is een grote droom om hier in Tokio te lopen."

"Ik heb zo hard gewerkt om hier te komen. Het is een echte worsteling en ik heb tijd nodig om hier overheen te komen. Hoewel ik momenteel verdrietig ben, blijf ik werken, geloven en juichen voor mijn vrienden en collega's."

Samuel hoopt dat ze nog wel op tijd fit kan zijn voor de finale van de 4x100 meter. Die staat donderdag op het programma. Nederland moet zich woensdag in de series bij de beste drie van de heat of bij de twee tijdsnelsten scharen om zeker te zijn van een plaats in de eindstrijd.

Nederland is een outsider voor een medaille op de 4x100 meter bij de vrouwen. In mei veroverde de Nederlandse ploeg een bronzen medaille op het onderdeel bij de WK estafette in het Poolse Chorzów. Toen vormden Samuel, Schippers, Nadine Visser en Naomi Sedney het viertal.