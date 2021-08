Laurent Meuwly denkt dat de sensationele opmars van Femke Bol niet stopt na haar bronzen medaille op de olympische 400 meter horden van woensdag. De Zwitserse coach hoopt dat zijn pupil de komende jaren gaat strijden om goud op de grote titeltoernooien.

"Deze race zal Femke alleen maar motiveren", zei Meuwly, die in dienst is van de Nederlandse Atletiekunie, een uur na de race van Bol in het Olympic Stadium in Tokio. Hij haalde de Noor Karsten Warholm, die dinsdag met een wereldrecord goud pakte op de 400 meter horden bij de mannen, erbij als voorbeeld. "Die heeft bereikt wat hij wil bereiken. Femke heeft voor nu een perfecte race gelopen, maar ze heeft nog een doel."

De 21-jarige Bol bekroonde met brons haar razendsnelle ontwikkeling van de afgelopen twee jaar. In oktober 2019 was ze met een tijd van 56,37 nog kansloos in de halve finales op de WK in Doha en woensdag liep ze in Tokio een Europees record (52,03). Alleen Sydney McLaughlin (51,46) en Dalilah Muhammad (51,58) waren sneller, maar die doken dan ook onder het wereldrecord.

"Als Femke ook een 52'er had gelopen, was het misschien moeilijker geweest om straks weer vol in training te gaan. Nu moet dat de volgende stap zijn. Ik weet zeker dat Femke nóg harder kan en daar gaan we de komende maanden en jaren hard aan werken. Er is absoluut ruimte voor verbetering."

'Ze mag ook genieten'

De komende jaren zou het op de WK's en de Spelen weleens een duel kunnen worden tussen McLaughlin en Bol, beseft Meuwlu. Waar Muhammad al 31 jaar is en het einde van haar carrière nadert, zijn Bol en de Amerikaanse wereldrecordhoudster pas 21.

"Normaal gesproken zijn het de meer ervaren atleten die vechten om de medailles, maar zowel Femke als Sydney heeft nu al een extreme ontwikkeling doorgemaakt. Het zou mooi zijn als ze de komende jaren gaan strijden om goud."

Meuwly benadrukte wel dat Bol nu niet alleen bezig moet zijn met de toekomst. "Ze mag ook genieten. Femke is jong en alles gaat nu goed, maar het kan zomaar anders worden door een blessure of wat dat ook. Even stilstaan bij wat ze gepresteerd heeft hier. Als je in een race geklopt wordt door twee vrouwen die onder het wereldrecord lopen, dan kun je jezelf niets verwijten. Ze heeft het fantastisch gedaan."

Met het brons zijn de Spelen in Tokio nog niet voorbij voor Bol, want ze maakt deel uit van de estafetteploeg voor de 4x400 meter. Donderdag staan op dat onderdeel de series op het programma en zaterdag is de eindstrijd.