Zeilsters Lobke Berkhout en Afrodite Zegers zijn woensdag als negende geëindigd in de medalrace van de 470-klasse. Het Nederlandse duo had nog een minieme kans op brons, maar kwam daar niet meer bij in de buurt.

Berkhout en Zegers besloten het olympisch toernooi met een tiende plaats in het eindklassement. Het tweetal stond voorafgaand aan de medalrace, de laatste wedstrijd van het toernooi waarin de punten dubbel tellen, nog elfde.

Het goud werd gewonnen door Hannah Mills en Eilidh McIntyre. Het Britse duo kwam als vijfde over de finish en dat was genoeg om de eerste plaats veilig te stellen.

Agnieszka Skrzypulec en Jolanta Ogar uit Polen pakten het zilver, het brons ging naar Camille Lecointre en Aloise Retornaz uit Frankrijk.

De veertigjarige Berkhout is er voor de derde keer bij op de Olympische Spelen. Ze pakte in 2008 zilver met Marcelien de Koning en veroverde vier jaar later brons met Lisa Westerhof. Zegers (29) werd vijf jaar geleden vierde met Anneloes van Veen.

Nederland beleeft ook bij het zeilen succesvolle Spelen. Kieran Badloe pakte goud bij het windsurfen en Marit Bouwmeester veroverde brons in de Laser Radial. Annemiek Bekkering en Annette Duetz mochten in de 49erFX-klasse ook een bronzen medaille mee naar huis nemen.