Baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben zich dinsdag op overtuigende wijze geplaatst voor de achtste finales op de sprint. De Nederlanders wonnen hun rechtstreekse duels in de eerste en tweede ronde, nadat ze in de kwalificaties nog een olympisch record hadden gevestigd met exact dezelfde tijd.

De 28-jarige Hoogland won in de eerste ronde van de Nieuw-Zeelander Ethan Mitchell, terwijl Lavreysen afrekende met de Maleisiër Muhammad Sahrom. In de tweede ronde was Hoogland sneller dan de Duitser Stefan Bötticher en Lavreysen versloeg de Surinamer Jaïr Tjon En Fa.

De achtste finales van de sprint staan donderdag op het programma. Dan zijn ook de kwartfinales. Vrijdag volgen de halve finales en finale. Lavreysen en Hoogland kunnen elkaar pas in de eindstrijd treffen.

In de kwalificaties reden tweevoudig wereldkampioen Lavreysen en Hoogland met 9,215 seconden exact dezelfde tijd. Zelfs op duizendsten was er geen winnaar aan te wijzen, waardoor ze beiden het olympische record achter hun naam kregen.

Lavreysen en Hoogland zijn torenhoog favoriet voor de olympische titel op de sprint. Lavreysen werd in de afgelopen twee jaar wereldkampioen op het onderdeel, terwijl Hoogland drievoudig Europees kampioen is. Vijf jaar geleden werd Hoogland nog elfde op de Spelen van Rio de Janeiro.

Hoogland en Lavreysen wonnen dinsdag met de teamsprinters goud in het Izu Velodrome, wat de eerste olympische titel in het baanwielrennen bij de mannen was sinds 1936. Toen won Arie van Vliet de 1 kilometer tijdrijden in Berlijn.

Laurine van Riessen ging overtuigend door naar de kwartfinales op de keirin. Foto: ANP

Van Riessen door op keirin, Braspennincx naar herkansingen

Laurine van Riessen en Shanne Braspennincx plaatsten zich op de keirin voor de kwartfinales. Van Riessen ging na een declassering van de Britse Katy Marchant als snelste van haar heat in de eerste ronde door naar de laatste acht, terwijl Braspennincx een herkansing nodig had om door te gaan naar de volgende ronde.

Van Riessen en Braspennincx kwamen zondag net tekort voor een medaille op de teamsprint. De Nederlanders eindigden als vierde. Ze verloren het rechtstreekse duel om het brons van de Russische Daria Shmeleva en Anastasia Voinova.

De 33-jarige Van Riessen kan voor een primeur zorgen in Tokio. Ze kan de eerste Nederlandse sporter worden die een medaille wint op zowel de Winter- als de Zomerspelen. In 2010 won ze als schaatsster brons op de 1.000 meter. Eind 2016 stortte ze zich op het baanwielrennen.