De Nederlandse hockeysters beleven voorlopig zeer plezierige Olympische Spelen in Tokio. Vrijdag in de finale tegen Argentinië (12.00 uur Nederlandse tijd) kan het nog foutloze Oranje de pijn van de verloren eindstrijd van vijf jaar geleden in Rio de Janeiro eindelijk helemaal wegspoelen.

Xan de Waard lacht heel even als ze woensdag na de ruime zege op Groot-Brittannië in de halve finales (5-1) gefeliciteerd wordt met haar tweede olympische finale. "Dat klinkt fantastisch", zegt de 163-voudig international tegen NU.nl. "Maar ik heb al één finale gespeeld en die ging niet zoals ik wilde. We drukken heel snel op de resetknop, want ons werk zit er nog niet op."

De Waard is een van de acht speelsters uit de huidige selectie die ook in 2016 op het veld stonden toen de Britse vrouwen in de finale in Rio na shoot-outs verrassend te sterk waren voor de olympisch kampioen van 1984, 2008 en 2012.

De Oranje-hockeysters benadrukken al weken dat die grote teleurstelling niet meer meespeelt in Tokio. Feit is wel dat de ploeg van bondscoach Alyson Annan maar met één doel is afgereisd naar Japan, en dat is niet om vrijdag weer een olympische eindstrijd te verliezen.

"Het is mooi dat we ondanks onze favorietenrol dit toernooi al hebben laten zien dat we echt heel goed zijn", aldus Margot van Geffen. "Maar we zijn hier voor één ding en dat is goud. Ik heb onwijs veel zin om nog één keer te vlammen met elkaar en zestig minuten alles te geven. We hebben allemaal al eens finales gespeeld, dus we weten hoe het moet."

De Nederlandse hockeysters hebben nog één zege nodig voor de vierde olympische titel.

'We werken heel goed samen'

Nederland was in zijn eerste zeven wedstrijden bij de Olympische Spelen ongenaakbaar. De nummer één van de wereld won alleen het groepsduel met Groot-Brittannië (1-0-zege) niet met minimaal twee doelpunten verschil en heeft de indrukwekkende doelcijfers 26 voor en slechts 3 tegen.

"We wilden deze Spelen weer laten zien dat we het beste team ter wereld zijn en ik denk dat dat ons tot nu toe gelukt is. Al geloof ik ook dat we nog steeds beter kunnen", aldus routinier Lidewij Welten, samen met aanvoerder Eva de Goede de enige speelster die erbij was in de olympische finales van 2008, 2012 en 2016. "We hebben hier een ander team dan vijf jaar geleden in Rio, maar we hebben veel plezier en werken heel goed samen, dat is onze grootste kracht."

Plezier lijkt al twee weken het toverwoord voor Oranje in Tokio. "We zijn zó goed als we genieten met elkaar", zegt De Goede. "En om op die manier mijn vierde olympische finale halen, is echt het beste gevoel."