Sky Brown heeft woensdag historie geschreven door als jongste Britse ooit een olympische medaille te veroveren. De pas dertienjarige skateboardster pakte in Tokio brons op het onderdeel park.

De piepjonge Brown noteerde in de finale haar beste score in de laatste van drie runs, nadat ze bij haar eerste twee pogingen ten val was gekomen. Met 56.47 eindigde ze overtuigend als derde, maar wel op gepaste afstand van Sakura Yosozumi uit Japan (goud met een score van 60.09) en dier landgenote Kokona Hiraki (zilver met 59.04).

"Na die twee valpartijen dacht ik: ik moet het halen", zei de 13 jaar en 28 dagen oude Brown na haar bronzen oefening. "Ik ging er niet meer van uit dat het me in de derde run wel zou lukken, maar het lukte me toch. Ik ben echt zo blij, zelfs nu voelt het nog alsof ik droom. Het is krankzinnig."

Brown mocht zich in Tokio al de jongste Britse op de Zomerspelen aller tijden noemen. Tot deze Spelen was dat wijlen Margery Hinton, die 13 jaar en 48 dagen oud was toen ze in 1928 meedeed aan de Olympische Spelen in Amsterdam. Kunstschaatsster Cecilia Colledge was bij de Winterspelen van 1932 overigens pas elf jaar oud.

Bij het skateboarden doen vaker kinderen mee; de zilveren medaillewinnares Hiraki is pas twaalf jaar oud en de gemiddelde leeftijd in deze skateboardfinale was zeventien jaar. Keet Oldenbeuving, die tijdens de openingsceremonie samen met Churandy Martina de Nederlandse vlag droeg, is zestien jaar.

De Nederlandse vrouwen deden in Tokio alleen mee aan het onderdeel street. De 21-jarige Roos Zwetsloot eindigde in die finale als vijfde en het goud ging naar de dertienjarige Japanse Momiji Nishiya.