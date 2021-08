De Nederlandse hockeysters werden een week geleden in de groepsfase van de Olympische Spelen in Tokio bijna verrast door het fysieke spel van Groot-Brittannië (1-0-zege). Woensdag in de halve finales was Oranje de baas op het veld en werd de titelverdediger volledig overrompeld: 5-1.

Xan de Waard kon dinsdagavond niet in slaap vallen. In haar hoofd bleef ze het aanstaande duel met de Britse vrouwen maar afspelen en telkens won Oranje met overmacht. "Ik was zó zenuwachtig", zegt de 25-jarige speelster van SCHC in gesprek met NU.nl. "Maar ik wist ook dat we Groot-Brittannië tactisch echt kapot konden maken."

De hockeysters hadden in de voorbereiding op hun halve finale de groepswedstrijd tegen de Britten van afgelopen donderdag uitgebreid teruggekeken. Nederland won toen wel door een rake strafbal van Frédérique Matla, maar had het erg moeilijk met de duelkracht van de olympisch kampioen van Rio de Janeiro en speelde zonder twijfel zijn slechtste wedstrijd van deze Spelen.

"We zijn toen een beetje afgebluft door de Britten", aldus De Waard. "Maar op de beelden zagen we al dat er zó veel ruimte lag. We wisten vandaag precies wat we moesten doen en dat hebben we fantastisch uitgevoerd. We gingen er doorheen, overheen en omheen. Zij hadden echt niks te vertellen."

De hockeysters deinsden tegen de Britten niet terug in de duels.

'Wíj kregen zelfs waarschuwing voor te fysiek spel'

De boodschap van bondscoach Alyson Annan voor de halve finale was dat haar speelsters niet bang moesten zijn voor het stevige spel van de Britse vrouwen. "Sta je mannetje en blijf de bal rondspelen, dan hebben ze niks aan hun fysieke kracht", aldus Annan. "Dat hebben we heel goed gedaan. En in de tweede helft kregen wíj zelfs een waarschuwing van de scheidsrechters dat we te fysiek speelden."

Nederland incasseerde drie groene kaarten en één gele kaart in het snikhete Oi Hockey Stadium, maar veel belangrijker was het dat de Britten vanaf het tweede kwart volledig kansloos waren. Felice Albers (twee), Marloes Keetels, Maria Verschoor en Matla maakten de goals die Oranje naar de vijfde olympische finale op rij hielpen.

"Met 5-1 winnen van Groot-Brittannië is echt supergoed", zegt Verschoor. "We zeiden van tevoren dat we ons eigen spel moesten blijven spelen en ik ben er heel trots op hoe we dat hebben neergezet. We waren zó gemotiveerd en vol passie om te winnen, zelfs in het laatste kwart zeiden we in het veld nog tegen elkaar dat we door moesten gaan. Het leek misschien makkelijk, maar het was gewoon echt een goede wedstrijd."

Vrijdag om 12.00 uur Nederlandse tijd neemt Oranje het in de finale op tegen Argentinië of India, die woensdag vanaf 12.00 uur hun halve finale spelen.

"We onderschatten geen enkele ploeg, dat lijkt me duidelijk in deze fase van het toernooi", aldus Annan, die bij een zege de eerste kan worden die als speelster én coach olympisch kampioen is. "Maar daar ben ik totaal niet mee bezig. Mijn enige doel is dat mijn speelsters aan het einde van de rit op de hoogste trede van het podium staan."