De dertiende dag van de Olympische Spelen is nog in volle gang, maar met onder meer twee nieuwe medailles was er in de Nederlandse nacht al genoeg te beleven. Dit zijn alle hoogtepunten.

Titelverdedigster Van Rouwendaal pakt zilver

De achtste zilveren medaille van de Nederlandse ploeg werd binnengehaald door Sharon van Rouwendaal. De openwaterzwemster begon al om 23.30 uur aan haar race van 10 kilometer en tikte 1 uur, 59 minuten en 31 seconden later als tweede aan, achter de Braziliaanse Ana Marcela Cunha. Van Rouwendaal slaagde er niet in haar olympische titel te prolongeren, maar baalt niet. "Ik had het niet beter kunnen doen."

Sharon van Rouwendaal wist haar titel in het open water niet te prolongeren, maar was tevreden met zilver. Sharon van Rouwendaal wist haar titel in het open water niet te prolongeren, maar was tevreden met zilver. Foto: ANP

Femke Bol beloont stormachtige ontwikkeling met brons

Revelatie Femke Bol zorgde in de finale van de 400 meter horden voor een van de hoogtepunten van het olympische atletiektoernooi. De Nederlandse topatlete liep vorige maand in Stockholm de vierde tijd ooit en deed daar in de finale in Tokio nog een schepje bovenop met een Europees record van 52,03. Het was niet genoeg voor goud, maar een bronzen medaille is een bijzonder knappe prestatie van de pas 21-jarige Bol.

Femke Bol beloonde haar stormachtige ontwikkeling met brons op de 400 meter horden. Femke Bol beloonde haar stormachtige ontwikkeling met brons op de 400 meter horden. Foto: Pro Shots

Hockeysters blijven overtuigen en bereiken finale

De dominantie van de Nederlandse hockeysters op de Olympische Spelen kreeg een passend vervolg in de halve finale tegen Groot-Brittannië. De nog ongeslagen ploeg van bondscoach Alyson Annan won met 5-1 van de titelverdediger en plaatste zich voor de vijfde keer op rij voor de olympische finale, die vrijdag om 12.00 uur begint. De tegenstander in de strijd om het goud wordt Argentinië of India.

De Nederlandse hockeysters bereikten opnieuw de olympische finale. De Nederlandse hockeysters bereikten opnieuw de olympische finale. Foto: Pro Shots

Drie Nederlanders begonnen aan zevenkamp

Anouk Vetter, Nadine Broersen en Emma Oosterwegel hebben de eerste onderdelen van de zevenkamp erop zitten. De 28-jarige Vetter, die vijf jaar geleden in Rio de Janeiro als tiende eindigde in de algemene uitslag, staat na de 100 meter horden en het hoogspringen op de zesde plek. Oosterwegel bezet de dertiende plaats en Broersen staat zeventiende in de rangschikking.

Anouk Vetter staat na twee onderdelen in de top zes van de zevenkamp. Anouk Vetter staat na twee onderdelen in de top zes van de zevenkamp. Foto: ANP

Debutante Anne van Dam kan nog niet stunten op golftoernooi

De strijd om de golfmedailles bij de mannen is al beslecht, maar in de nacht van dinsdag op woensdag was het voor het eerst de beurt aan de vrouwen. Anne van Dam is de eerste Nederlandse golfster ooit die meedoet aan de Spelen, maar ze kon niet verrassen in de eerste ronde. De geboren Arnhemse staat met een score van drie boven par in de achterhoede. Het toernooi duurt nog tot en met zaterdag.