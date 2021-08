Anne van Dam heeft vooralsnog niet kunnen imponeren bij haar debuut op de Olympische Spelen. De Nederlandse golfster ging op de eerste dag rond in 74 slagen en staat daarmee in de achterhoede.

Van Dam begon aardig in Japan, maar verspeelde een goede notering met drie bogeys op haar laatste holes. Met haar score van 74 kwam ze uit op drie boven par. Veel speelsters moeten hun ronde nog wel afmaken.

Het optreden van Van Dam is bijzonder, want niet eerder deed een Nederlandse golfster mee aan de Olympische Spelen. Vijf jaar geleden was Joost Luiten in Rio de Janeiro de eerste mannelijke golfer namens Nederland op de Spelen.

De 25-jarige Van Dam draait tot nu toe geen goed seizoen. Op de jaarranglijst van de vrouwengolfbond LPGA neemt ze de 123e positie in en op de wereldranglijst is ze weggezakt naar plaats 155. Bij haar laatste toernooi voor de start van de Spelen in Frankrijk eindigde ze onderin.

Van Dam had eigenlijk tot de mondiale top honderd moeten behoren om naar de Spelen te mogen, maar sportkoepel NOC*NSF maakte vanwege de coronasituatie een uitzondering.