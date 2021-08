Femke Bol is dolblij met haar olympische bronzen plak op de 400 meter horden én met het feit dat ze woensdag een toprace liep op het moment dat het moest. De 21-Nederlandse verbeterde in de finale in Tokio het Europees record, terwijl Sydney McLaughlin (goud) en Dalilah Muhammad (zilver) onder het wereldrecord doken.

"Ik ben als een gek weggegaan", vertelde Bol een uur na de race met het brons om haar nek. "Vervolgens kwamen we met z'n drieën uit de laatste bocht en probeerde ik zo goed mogelijk bij te blijven. Met brons en een Europees record tot gevolg. Ik ben superblij, dit was mijn perfecte race. En ik denk dat we die alle drie liepen."

Bol klokte 52,03, een tijd die vijf weken geleden nog een wereldrecord zou zijn geweest. Muhammad kwam tot 51,58 en McLaughlin snelde naar 51,46, waarmee ze een aardig gat sloegen met Bol. De Amersfoortse hoopte vooraf stiekem op meer dan brons, maar beseft dat dit nu het hoogst haalbare is.

"Ik kon op safe spelen en voor brons lopen, maar ik wilde goud en ging daarom hard weg. In een finale mag je risico nemen. Maar 51,46 is gewoon echt te hard, dat kan ik op dit moment nog niet. En dus mag ik superblij zijn met brons. Wat McLaughlin en Muhammad doen is supergaaf en inspirerend voor me."

'Er is geen haat en nijd'

Bol liep niet eerder tegen McLaughlin, terwijl ze Muhammad in oktober 2019 voor het laatst trof bij de WK in Doha. Ze stond toen aan het begin van haar sensationele opmars en was met een tijd boven de 56 seconden kansloos in de Qatarese hoofdstad.

In 2020 en 2021 bleef Bol zich verbeteren, maar door de coronapandemie kwam het tot de olympische finale in Tokio nooit tot een confrontatie met de Amerikaanse sterren.

"Het was zo gaaf om ze hier te treffen en mee te maken hoe groot het verschil precies is. Ik heb ook echt geprobeerd ervan te genieten, en dat is aardig gelukt. Ik heb Sydney en Dalilah ook hier pas voor het eerst gesproken. Het zijn heel aardige meiden, er is geen haat en nijd zoals bij de sprinters."

De records beloven veel voor de komende jaren. Muhammad is wel al 31 jaar, maar McLaughlin is net als Bol 21. "Ik denk dat er heel mooie tijden aankomen op de 400 meter horden. Het is bizar wat er vandaag gebeurd is, en dat kan zo doorgaan."