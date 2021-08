Femke Bol kan nog amper beseffen dat ze woensdag brons veroverde in de olympische finale van de 400 meter horden, maar heeft ook genoten van haar race. De 21-jarige Nederlandse bevestigde in Tokio eens te meer dat ze al tot de wereldtop behoort.

Bol kwam in een indrukwekkend Europees record van 52,03 over de streep, maar dat was niet genoeg om de Amerikaanse topatletes Sydney McLaughlin - ze verbeterde haar eigen wereldrecord en pakte goud - en Dalilah Muhammad voor te blijven.

"Mijn tijd zegt dat het net als bij de mannen een bizar snelle race was. Die meiden hebben een bizar hoog niveau en ik ben blij dat ik er best wel dichtbij kon blijven en dat ik mijn beste race heb kunnen lopen", zei ze tegen de NOS.

"Wat mijn plan was? Ik moest op mijn allerbest zijn, dat was de enige manier en dat is gelukt. Ik ging zo hard als ik kon en dat heeft me tot deze tijd gebracht."

Femke Bol kwam als derde over de finish in Tokio. Femke Bol kwam als derde over de finish in Tokio. Foto: ANP

'Hoop dat ik deze tegenstanders vaker tegenkom'

Bol brak vorig jaar door, maar liep vanwege de coronapandemie nog vrijwel niet tegen de mondiale wereldtop. Het voelde onwerkelijk voor haar dat ze zich in Tokio ineens wél op het hoogste podium kon laten zien.

"Het is zó gek, want je kijkt uit naar dit moment en ineens is het daar. Dat is supermooi en heel gaaf, maar ook wel gek, zonder publiek. Ik besef het nog niet helemaal", zei ze.

"Ik wil iedereen heel erg bedanken die om half vijf is opgestaan. Ik weet dat mensen kijken, dat helpt heel erg. Ik hoop dat ik deze tegenstanders vaker tegenkom, dat helpt mij ook naar een beter niveau."

Het brons van Bol betekent dat Nederland al zeker is van 23 medailles in Tokio - van de medaille van boksster Nouchka Fontijn is de kleur nog niet bekend - en daarmee bezig is aan de op een na succesvolste Spelen. Het record van de Spelen van 2000 in Sydney (25 medailles) lijkt te gaan sneuvelen.