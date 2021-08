De Nederlandse hockeysters hebben zich woensdag voor de vijfde keer op rij geplaatst voor de finale van de Olympische Spelen. Oranje was in Tokio duidelijk te sterk voor titelverdediger Groot-Brittannië (5-1) en is al zeker van zilver.

Oranje besliste het duel in de negentiende minuut. Felice Albers maakte de openingstreffer en vlak daarna tekende Marloes Keetels voor de tweede goal. In de tweede helft liep Nederland alleen maar verder uit via Maria Verschoor en nog een keer Albers. De Britten kwamen via Giselle Ansley (strafcorner) op 4-1, waarna Frédérique Matla (strafcorner) de eindstand op 5-1 bepaalde.

Vijf jaar geleden verloor Oranje in de olympische finale in Rio de Janeiro na shoot-outs verrassend van Groot-Brittannië. Nederland, dat in Tokio na zeven wedstrijden nog foutloos is, won vorige week in de groepsfase al met 1-0 van de Britse vrouwen.

De Nederlandse hockeysters staan in totaal voor de zesde keer in de finale van de Spelen. Oranje won de olympische titel in 1984, 2008 en 2012.

De tegenstander in de eindstrijd van vrijdag (12.00 uur Nederlandse tijd) wordt Argentinië of het India van de Nederlandse bondscoach Sjoerd Marijne. Die twee ploegen spelen hun halve finale woensdag vanaf 12.00 uur.

De hockeysters hebben al hun zeven wedstrijden op de Spelen gewonnen. De hockeysters hebben al hun zeven wedstrijden op de Spelen gewonnen. Foto: ANP

Ruim 30 graden in Oi Hockey Stadium

In de nipt gewonnen groepswedstrijd tegen de Britten speelde Oranje zijn minste duel van het toernooi, omdat de titelverdediger het spel van de ploeg van Alyson Annan met succes frustreerde. Woensdag begon Nederland bij ruim 30 graden in het Oi Hockey Stadium ook wat stroef, al kreeg Oranje wel drie strafcorners in de eerste vijftien minuten.

Met nog 11,7 seconden op de klok in het eerste kwart leek Nederland een strafbal te krijgen, nadat een Britse verdediger een inzet van Eva de Goede uit de rebound na een strafcorner met het lichaam stopte. Op advies van de videoscheidsrechter werd het 'slechts' een strafcorner en daaruit pushte Frédérique Matla in de zoemer naast.

In de vierde minuut van het tweede kwart was het wel raak voor Oranje. Na een vloeiende aanval en een mooie actie van Laurien Leurink kwam de bal bij Albers en de pas 21-jarige aanvaller maakte haar vijfde goal van deze Spelen. Minder dan een minuut later was het al 2-0. Xan de Waard speelde Keetels vrij met een mooie pass en de 164-voudig international schoot hard en laag binnen.

Als het duel daarmee al niet beslist was, dan was het zeker klaar in de tweede minuut na rust. Bij de eerste strafcorner van de tweede helft tipte Verschoor een lage push van Caia van Maasakker fraai in het doel. Zes minuten later werd het via de tweede treffer van Albers ook 4-0.

Door een rake strafcorner van Ansley kwam Groot-Brittannië van de nul af, maar topscorer Matla zorgde er met haar negende doelpunt van de Spelen voor dat de marge na zestig minuten liefst vier was: 5-1.