Femke Bol heeft woensdag op de Olympische Spelen een historische bronzen medaille veroverd in de finale van de 400 meter horden. Het goud was voor de Amerikaanse Sydney McLaughlin, die haar eigen wereldrecord aanscherpte.

De 21-jarige Bol liep een uitstekende race en kwam in een nieuw Europees record van 52,03 seconden over de streep. Die indrukwekkende tijd was echter niet genoeg om de ontketende McLaughlin en ook de Amerikaanse Dalilah Muhammad achter zich te houden.

McLaughlin imponeerde door haar eigen wereldrecord van 51,90 met bijna een halve seconde aan te scherpen tot 51,46. Haar landgenote Muhammad dook ook onder de oude mondiale toptijd en klokte 51,58.

Bol, die na haar doorbraak van vorig jaar bezig is aan een snelle opmars in de atletiek, kon zich op de Spelen eindelijk met de absolute wereldtop meten en bezorgde Nederland de eerste olympische medaille ooit op de 400 meter horden.

Ze zorgde bovendien voor de tweede Nederlandse atletiekmedaille van deze Spelen, nadat Sifan Hassan al goud had gepakt op de 5.000 meter.

Bol maakte al indruk in Tokio

De in bloedvorm verkerende Bol had maandag al indruk gemaakt door zich met groot machtsvertoon voor de finale te plaatsen. "Ik denk dat ik beter ben dan ooit", zei ze toen.

Die prestatie was een nieuwe bevestiging van haar vorm, nadat ze begin deze maand in Stockholm al had geïmponeerd met de vierde tijd ooit op de 400 meter horden: 52,37. Die persoonlijke toptijd verbeterde ze in de olympische finale dus ruimschoots.

Het brons van Bol betekent dat Nederland al zeker is van 23 medailles in Tokio - van de medaille van boksster Nouchka Fontijn is de kleur nog niet bekend - en daarmee bezig is aan de op een na succesvolste Spelen. Het record van de Spelen van 2000 in Sydney (25 medailles) lijkt te gaan sneuvelen.