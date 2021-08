Anouk Vetter staat woensdag na vier onderdelen aan de leiding van de zevenkamp op de Olympische Spelen. De Europees kampioene van 2016 klom met haar seizoensrecord bij het kogelstoten en een toptijd op de 200 meter naar de eerste plek.

De 28-jarige Vetter noteerde op de 200 meter een tijd van 23,81. Alleen de Belgische Noor Vidts (23,70) en Maria Vicente (23,50) uit Spanje waren sneller.

Emma Oosterwegel en Nadine Broersen kwamen op de 200 meter ook sterk voor de dag. Oosterwegel noteerde met 23,25 een persoonlijk record en Broersen liep met 25,57 haar beste tijd van het seizoen.

Vetter stond voorafgaand aan de 200 meter nog op een tweede plek. Omdat haar Belgische concurrente Nafissatou Thiam in de middenmoot eindigde, nam Vetter de leiding in het klassement over.

In het algemeen klassement heeft Vetter met nog drie onderdelen te gaan 3.968 punten, 27 punten meer dan nummer twee Vidts. Thiam bezet de derde plek met 3.921 punten. Oosterwegel (3.752) staat elfde en Broersen (3.655) vindt zichzelf terug op de zeventiende plek.

Top 5 zevenkamp na 4 onderdelen 1. Anouk Vetter (Nederland) - 3.968

2. Noor Vidts (België) - 3.941

3. Nafissatou Thiam (België) - 3.921

4. Annie Kunz (Verenigde Staten) - 3.870

5. Odile Ahouanwanou (Benin) - 3.867

Tevredenheid bij Anouk Vetter (rechts) na de 200 meter. Tevredenheid bij Anouk Vetter (rechts) na de 200 meter. Foto: Getty Images

Vetter noteerde seizoensrecord bij kogelstoten

Eerder op woensdag kwam Vetter bij het kogelstoten tot 15,29 meter, haar verste stoot van het seizoen. Die afstand was eveneens goed voor een derde plek. Broersen (14,50 meter) eindigde bij het kogelstoten als zesde en Oosterwegel (13,28) kwam tot de tiende afstand.

Vetter plaatste zich pas laat voor Tokio. Ze stelde haar ticket deze zomer veilig met de tweede plaats in 6.420 punten bij de meerkamp in het Oostenrijkse Götzis. De Arnhemse is de Europees kampioene van 2016 in Amsterdam. In 2017 veroverde ze brons op de WK in Londen.

Donderdag wordt de zevenkamp afgesloten met het verspringen, het speerwerpen en de 800 meter.