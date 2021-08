Anouk Vetter doet voorlopig met de besten mee bij de zevenkamp op de Olympische Spelen. De Europees kampioen van 2016 maakte in Tokio vooral indruk op de 100 meter horden.

Vetter kwam bij het eerste onderdeel in de laatste van drie heats in actie en snelde in een sterk deelnemersveld naar de derde plek, waarbij ze met 13,09 seconden een persoonlijk record neerzette.

In de openingsheat kwamen Emma Oosterwegel en Nadine Broersen namens Nederland in actie. Oosterwegel zette eveneens een indrukwekkend persoonlijk record neer (ze verbeterde haar toptijd van 13,60 naar 13,36) en Broersen klokte 13,54.

Bij het tweede onderdeel, het hoogspringen, gingen alle drie Nederlandse atletes over 1,80 meter. In het klassement heeft Vetter als nummer zes (2.089 punten) een achterstand van 87 punten op klassementsleider Nafissatou Thiam uit België.

Oosterwegel is na Vetter de beste Nederlandse op de dertiende plek (2.049 punten) en Broersen bezet met 1.993 punten de zeventiende plaats.

Later vandaag staan het kogelstoten en de 200 meter nog op het programma. Donderdag volgen het verspringen, speerwerpen en de 800 meter.