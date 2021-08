Sharon van Rouwendaal slaagde er woensdag niet in om haar olympische titel op de 10 kilometer open water te prolongeren, maar dat leidde allerminst tot teleurstelling bij de Nederlandse. Ze vindt haar zilveren medaille het maximaal haalbare.

"Als favoriet voelde ik dat de druk bij mij lag en ik had het niet beter kunnen doen. Ik ben blij met zilver. Het was gewoon een goede race, ik heb het slim aangepakt", zei Van Rouwendaal tegen de NOS.

De 27-jarige zwemster moest het goud aan de Braziliaanse Ana Marcela Cunha laten, die in de eindsprint niet meer te achterhalen was. "Bij het aanzetten voelde ik de hitte (de watertemperatuur was zo'n 30 graden Celsius, red.) en Ana is daar gewoon heel goed in. Ik heb het slim aangepakt", aldus Van Rouwendaal.

"Natuurlijk wil je je titel verdedigen, maar ik lees vaak: hij of zij heeft goud verloren. Dat is niet zo, want die ligt thuis op mijn nachtkastje. Nu heb ik zilver en die neem ik ook mee."

Sharon van Rouwendaal deelde haar race goed in, maar kwam net tekort voor het goud. Foto: ANP

Van Rouwendaal prijst zich gelukkig met coachwissel

In de aanloop naar de Spelen koos Van Rouwendaal voor een trainerswissel: ze ruilde het Spartaanse regime van de Franse coach Philippe Lucas in voor een overstap naar Duitsland. Ze merkte tijdens haar olympische race dat ze daar profijt van had.

"Als ik in Frankrijk was gebleven, had ik vandaag niet de rust gehad om eerst in het midden van het veld te blijven en vervolgens zo'n eindsprint in te zetten", zei de Nederlandse over haar gekozen tactiek.

"Ik was eigenlijk nog veel beter dan in Rio. Ik heb nu geen schouderproblemen. En in Rio ben ik keihard weggezwommen, maar dat had ik hier niet kunnen doen. De Amerikaansen deden dat bijvoorbeeld nu, en die konden niet meer aan het einde."

Woensdagavond gaat Ferry Weertman in Japan eveneens op jacht naar titelprolongatie op de 10 kilometer open water. De mannen starten net als de vrouwen om 23.30 uur Nederlandse tijd.