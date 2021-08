Sharon van Rouwendaal heeft woensdag bij de Olympische Spelen genoegen moeten nemen met zilver op de 10 kilometer open water. De 27-jarige titelverdediger deelde haar race in Odaiba Marine Park goed in, maar moest haar meerdere erkennen in de Braziliaanse Ana Marcela Cunha.

Van Rouwendaal schoof gaandeweg de wedstrijd op naar voren onder lastige omstandigheden. Het water in Japan was met zo'n 30 graden Celsius warm, er was sprake van een hoge luchtvochtigheid en de opkomende zon maakte het navigeren lastig.

In de finale werd het tempo opgevoerd en bleef Van Rouwendaal met enkele concurrenten over. In de eindsprint was de Baarnse echter niet opgewassen tegen de dominante Cunha, die al een tijdje op kop zwom. Het brons was voor Kareena Lee uit Australië.

Van Rouwendaal, regerend Europees kampioen op de 5 én 10 kilometer open water, was bij de Spelen van vijf jaar geleden in Rio de Janeiro nog wél de beste. Ze had als eerste openwaterzwemmer ooit haar titel kunnen prolongeren.

Haar zilveren plak betekende de 21e Nederlandse medaille in Tokio, waarmee het record van de Spelen van 2000 in Sydney steeds dichterbij komt. Destijds ging de Nederlandse ploeg met 25 keer eremetaal naar huis.

Woensdagavond gaat Ferry Weertman in Japan eveneens op jacht naar titelprolongatie op de 10 kilometer open water. De mannen starten net als de vrouwen om 23.30 uur Nederlandse tijd, wat neerkomt op 6.30 uur plaatselijke tijd.