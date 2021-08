Hockey ·

De hockeysters hadden in de voorbereiding op hun halve finale de groepswedstrijd tegen de Britten van afgelopen donderdag uitgebreid teruggekeken. Nederland won toen wel door een rake strafbal van Frédérique Matla, maar had het erg moeilijk met de duelkracht van de olympisch kampioen van Rio de Janeiro en speelde zonder twijfel zijn slechtste wedstrijd van deze Spelen. "We zijn toen een beetje afgebluft door de Britten", aldus De Waard. "Maar op de beelden zagen we al dat er zó veel ruimte lag. We wisten vandaag precies wat we moesten doen en dat hebben we fantastisch uitgevoerd. We gingen er doorheen, overheen en omheen. Zij hadden echt niks te vertellen." (2/2)