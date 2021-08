Simone Biles verlaat de Olympische Spelen tegen haar eigen verwachting in toch nog met een medaille. De met mentale problemen kampende turnster pakte dinsdag brons op de balk.

De 24-jarige Biles haakte een week geleden af bij de landenwedstrijd omdat ze last had van zogenoemde 'twisties.' Dat is een situatie waarbij de turnster tijdens een moeilijke sprong vanwege de stress de coördinatie plotseling verliest. Ze meldde zich daarop af voor de finales op brug en sprong.

Dat ze zich voor de balkfinale wel naar het Ariake Gymnastics Centre begaf, had vooral te maken met de intensieve begeleiding van de afgelopen dagen. "Ik heb twee gesprekken gehad met een sportpsycholoog. Dat heeft me echt geholpen om me minder druk te maken in mijn hoofd", vertelde ze na haar oefening.

"Ook ben ik elke dag medisch beoordeeld door artsen. Maar eerlijk gezegd had ik tot een dag geleden niet verwacht dat ze me toestemming zouden geven om hier de balkfinale te turnen."

Simone Biles tijdens haar bronzen oefening op balk. Simone Biles tijdens haar bronzen oefening op balk. Foto: ANP

'Ben trots op wat ik heb laten zien'

Biles zette een goede oefening neer en werd daarvoor door de jury beloond met een score van 14,000 punten. Alleen de Chinese turnsters Guan Chenchen (14,633) en Tang Xijing (14,233) deden het beter.

"Ik was wel behoorlijk nerveus, vooral voor mijn afsprong", gaf de Amerikaanse toe. Dat één keer brons schril afsteekt bij de vier keer goud en eenmaal brons van vijf jaar geleden in Rio deert haar niet. "Ik was gewoon blij dat ik hier kon staan, zelfs ongeacht de uitkomst. Ik deed dit voor mezelf en ben trots op wat ik heb laten zien."

Of Biles er over drie jaar bij de Olympische Spelen in Parijs weer bij is, kan ze nog niet zeggen. "Ik moet eerst deze olympische cyclus verwerken. Het zijn vijf zware jaren geweest. Maar ik zal me in de toekomst meer op mezelf concentreren en niet meer alles onder het tapijt schuiven."