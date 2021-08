De Deense baanwielrenner Frederik Madsen wist naar eigen zeggen door vermoeidheid niet waar Charlie Tanfield reed toen hij hem aanreed tijdens de halve finales op de olympische ploegenachtervolging. Ondanks de zware valpartij plaatste Denemarken zich wel voor de eindstrijd.

De Denen Lasse Hansen, Niklas Larsen en Madsen waren hard op weg naar de zege in hun heat tegen Groot-Brittannië toen het bij het ingaan van de laatste ronde helemaal mis ging in het Izu Velodrome.

Denemarken was zo snel dat ze op het punt stonden om Charlie Tanfield, die was gelost bij de Britten, in te halen. Madsen, de voorste renner van de Denen, zag Tanfield echter volledig over het hoofd, waardoor ze hard ten val kwamen.

"Ik wist dat we dichter bij de Britten kwamen", aldus Madsen na afloop. "Een half rondje voordat ik Charlie raakte, zag ik hem nog rijden en plotseling naderden we hem een stuk sneller dan ik had verwacht. Maar ik was zo moe dat ik niet wist dat hij op 10 of 20 meter van mij vandaan was."

De 23-jarige Madsen leek na zijn valpartij Tanfield de huid vol te schelden, maar de Deen betwist dat. "Die woorden waren niet aan Charlie gericht. Ik schold omdat ik boos was. Niet op Charlie, maar op de situatie. Ik ben niet naar de Olympische Spelen gekomen om iemand aan te rijden en te vallen. Hij en ik deden alleen hun werk. Ik wens Charlie veel beterschap."

Madsen zegt niets over aerodynamische tape

De Denen baarden in het Izu Velodrome niet alleen opzien door de merkwaardige valpartij tussen Madsen en Tanfield. Ook was er veel te doen om de zogenaamde aerodynamische tap die de Deense ploegenachtervolgers op hun scheenbeen hadden geplakt. Volgens de regels van de UCI is elk niet-essentieel element bij verboden bij het baanwielrennen. Dat geldt ook voor het materiaal.

"We hebben niets te maken met ons materiaal en kleding", bezweert Madsen. "We stappen gewoon op onze fiets en rijden onze race. Dat is de enige taak die we hebben. We doen precies wat onze begeleidingsstaf ons opdraagt."

"Vraag een Formule 1-coureur maar eens of hij alles weet van zijn auto. Ik denk van niet. Dus ook wij weten lang niet alles van ons materiaal. Vraag het maar aan onze begeleiders, niet aan ons."

De finale van de ploegenachtervolging gaat tussen Denemarken en Italië en staat woensdag om 10.45 uur (Nederlandse tijd) op het programma. Omdat titelverdediger Groot-Brittannië verloor van Denemarken, komt er sowieso een nieuwe olympisch kampioen op het onderdeel. Vijf jaar geleden legde Denemarken in Rio de Janeiro beslag op het brons.