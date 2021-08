Bondscoach Arno Havenga baalt ervan dat de waterpolosters er dinsdag in de kwartfinale van het olympisch toernooi niet in slaagden Hongarije te verslaan, terwijl dat volgens hem wel mogelijk was. Door de 14-11-nederlaag in het Tatsumi Water Polo Centre in Tokio is de olympische droom van Oranje voorbij, al wachten er nog twee wedstrijden.

"Hier eindigt de missie. Je wil een medaille en dat verdient deze ploeg ook, maar dat is niet gelukt", zei Havenga enkele minuten na de nederlaag.

Oranje moet het toernooi nu vervolgen met de strijd om plek vijf tot en met acht, maar daar zit geen speler op te wachten en Havenga zelf ook niet. "Het doel is weg en dan wil je naar huis. Maar goed, we zullen er alles aan doen om dit waardig af te sluiten. Er zit niks anders op."

Havenga, die al sinds 2013 bondscoach is, legde met Oranje een lange en zware weg af richting Tokio. Na de Spelen in Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016) te hebben gemist, trainden en verbleven de spelers lange tijd in een complex in Zeist, met resultaat. Voor het eerst sinds de olympische titel van 2008 plaatste Nederland zich voor de Spelen. Dinsdag tegen Hongarije moest de volgende stap worden gezet.

"Dit was dé wedstrijd waar we vier, vijf jaar naartoe hebben geleefd", besefte Havenga. "Dat heb ik van tevoren ook gezegd. Hier hebben de spelers zo veel voor geïnvesteerd en gelaten, maar in de wedstrijd komt dat er helaas niet uit. We hadden niet de flair en de onbevangenheid van de groepsfase."

Teleurstelling bij Oranje na de verloren kwartfinale. Teleurstelling bij Oranje na de verloren kwartfinale. Foto: ANP

'Klote dat het nu gebeurt'

Havenga zag dat zijn ploeg frisheid miste in de aanval, ondanks vier goals van de uitblinkende Simone van de Kraats. Bovendien kreeg Oranje de goals opnieuw te makkelijk tegen.

"Onze defensie was niet zo gestructureerd. En de keeper (Debby Willemsz, red.) was niet op haar allerbest dit toernooi. Alles bij elkaar zorgde dat ervoor dat we iedere keer dertien, veertien goals tegen kregen. En nu dus weer. Dat is te veel en dat breekt ons op."

Aan de andere kant benadrukte Havenga dat een nederlaag tegen de Hongaarse vrouwen geen schande is. "Hongarije werd een paar weken geleden nog tweede in de World League. Het is een topteam en daar kun je van verliezen. Het is alleen klote dat het nu gebeurt."

Oranje vervolgt het olympisch toernooi donderdag met een wedstrijd tegen China. Daarna wacht een confrontatie met Australië of Canada, maar meer dan de vijfde plaats zit er dus niet meer in.