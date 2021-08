De Nederlandse teamsprinters moesten dinsdag bij de Olympische Spelen van Tokio na de gewonnen finale lang vechten om met z'n vieren op het podium te mogen staan. Matthijs Büchli, die alleen de kwalificatie reed, mocht pas na hoog overleg de titel vieren met zijn ploeggenoten.

Bij wereldkampioenschappen baanwielrennen is het heel normaal dat er vier baansprinters gelauwerd worden, maar in de regels van het internationaal olympisch comité (IOC) staat dat alleen de drie renners die de finale rijden op het podium mogen staan bij de ceremonie.

"Ik zou eerst niet eens een medaille krijgen", zegt de 28-jarige Büchli. "Daar waren we het natuurlijk niet mee eens, dus we hebben zeker twintig minuten gepraat om dat veranderd te krijgen."

Terwijl de podiumceremonie steeds verder werd uitgesteld, voerde wielerbond KNWU koortsachtig overleg met het IOC en de internationale wielerunie UCI. "We hebben gezocht naar een oplossing om Matthijs toch mee te nemen in de ceremonie", aldus een woordvoerder van de KNWU.

Volgens Büchli dreigde het IOC met een sanctie als hij toch op het podium zou gaan staan. "Ze hadden het over een boete en ze wilden me zelfs uitsluiten voor de rest van het toernooi", zegt de sprinter, die deze Spelen ook nog medaillekandidaat is op het onderdeel keirin. "Dat risico wilde ik niet nemen."

Tijdens het spelen van het Wilhelmus stonden alleen Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland op het podium. Tijdens het spelen van het Wilhelmus stonden alleen Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland op het podium. Foto: Getty Images

Compromis brengt Büchli toch op podium

Uiteindelijk werd er een compromis gevonden: Büchli mocht voor het spelen van het Nederlandse volkslied niet op het podium komen, maar hij kreeg zijn medaille wel uitgereikt.

Dat gebeurde iets aan de zijkant van het schavot, op hetzelfde moment dat zijn ploeggenoten Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hun gouden plak kregen.

"Wij zijn een team van vier, dat voelen de jongens allemaal ook echt zo", aldus bondscoach Hugo Haak. "Daarom hebben we er met z'n allen voor gevochten om het met z'n vieren te kunnen vieren."

Haak was jaren bezig om vier man mee te mogen nemen

Haak is jaren bezig geweest om niet drie, maar vier baansprinters op de Spelen te krijgen. De teamsprinters moesten dinsdag drie races in amper twee uur rijden en daarom was het een groot voordeel dat Nederland in de kwalificatie Büchli kon inzetten als slotrijder om Hoogland wat extra rust te geven.

De bondscoach lobbyde succesvol bij de KNWU om een wegrenner op te offeren zodat hij Büchli mee mocht nemen naar Japan. Dat was de reden waarom baanrenner Yoeri Havik ruim een week geleden de vijfde Nederlandse man was in de olympische wegrit.

"Het is een heel lang en intensief traject geweest", aldus Haak. "Ik ben al in 2018 begonnen met het doorspitten van de regels om dit voor elkaar te krijgen en uiteindelijk is het gelukt."

"Je zag vandaag dat de Britten (de tegenstander in de finale, red.) helemaal inzakten in hun laatste race omdat ze moe waren. Dus het is gewoon een goede beslissing geweest om met vier sprinters naar de Spelen te gaan."