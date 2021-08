Armand Duplantis heeft dinsdag olympisch goud veroverd bij het polsstokhoogspringen. De Zweed slaagde er net niet in om zijn eigen wereldrecord te verbeteren, maar was wel met afstand de beste. Menno Vloon kon niet meestrijden om de medailles en eindigde als dertiende.

De 21-jarige Duplantis sprong over 6,02 meter, 5 centimeter hoger dan de Amerikaan Christopher Nilsen. Thiago Braz (5,87 meter) uit Brazilië mocht het brons in ontvangst nemen.

Duplantis was al vrij snel zeker van het goud en deed vervolgens een poging om zijn eigen wereldrecord van 6,18 te verbreken. De in de Verenigde Staten geboren Zweed kwam echter net tekort om het record met 1 centimeter aan te scherpen.

Bij Vloon bleef de lat steken op 5,55 meter. Zijn drie pogingen op 5,70 mislukten. Daardoor eindigde de 27-jarige Zaandammer als dertiende in de eindstrijd met veertien atleten. Het persoonlijk record van Vloon staat op 5,85 meter, waarmee hij tevens het Nederlands record in handen heeft.

Vloon deed voor de eerste keer mee aan de Olympische Spelen. De opluchting bij hem was groot toen hij zich in de kwalificaties met een hoogte van 5,75 meter plaatste voor de finale.

Bij zijn vorige twee mondiale optredens, bij de WK van 2017 in Londen en de WK van 2019 in Doha, blesseerde hij zich bij zijn eerste sprong en viel hij uit.

Burnet mist finale op 200 meter ruim

Taymir Burnet slaagde er niet in om de finale van de 200 meter te bereiken. De 28-jarige Nederlander eindigde in de halve finales als laatste in zijn heat met een tijd van 20,90 seconden. Eerder op dinsdag kwam hij nog tot 20,60, zijn beste tijd van het seizoen.

Met zijn achtste plek was Burnet kansloos voor een plek in de eindstrijd. De Nederlander had als tweede of eerste moeten eindigen om de finale te bereiken. Ook de twee snelste nummers drie mogen strijden om de medailles.

In Tokio doet Burnet niet alleen mee aan de 200 meter, maar ook aan de 4x100 meterestafette. Dat onderdeel staat donderdag op het programma in het olympisch stadion van de Japanse hoofdstad.

Eerder deed Dafne Schippers namens Nederland mee aan de 200 meter bij de vrouwen. De nummer twee van de Spelen van vijf jaar geleden kon echter niet overtuigen en strandde maandag in de halve finales.

Foppen stapt uit op 5 kilometer

Foppen is in zijn serie op de 5.000 meter in Tokio voortijdig uitgestapt. Nog voor het 4 kilometerpunt staakte de 24-jarige atleet de strijd. Het is niet duidelijk waarom hij de wedstrijd verliet.

De Nijmegenaar maakte zijn olympische debuut. Zijn aanloop naar Tokio verliep niet bepaald geruststellend. Hij testte voor vertrek enkele keren positief op het coronavirus en moest zijn vlucht uitstellen.

Foppen leverde tot zijn grote opluchting precies op tijd genoeg negatieve tests in om naar de Spelen te kunnen afreizen.