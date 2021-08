Brazilië heeft zich dinsdag in het Japanse Kashima geplaatst voor de finale van het olympisch voetbaltoernooi. De ploeg van Ajax-aanvaller Antony was na strafschoppen te sterk voor Mexico.

Brazilië en Mexico kwamen in zowel de reguliere speeltijd als in de verlenging niet tot scoren. Eduardo Aguirre en Carlos Rodríguez misten vanaf 11 meter namens Mexico. Daar stonden geen gemiste strafschoppen van Brazilië tegenover.

Dani Alves schoot als eerste raak namens de titelverdediger en Reinier knalde de beslissende 4-1 binnen. Daardoor waren de 'Goddelijke Kanaries' net als in 2012 en 2016 zeker van de olympische finale.

Brazilië stuit zaterdag in de finale op Spanje of Japan. Antony had een basisplaats en werd na negentig minuten gewisseld. In de voorgaande vier duels van zijn land verscheen hij ook aan de aftrap.

Brazilië was in de slotfase van de reguliere speeltijd al dicht bij de zege. Topscorer Richarlison, al goed voor vijf doelpunten op de Spelen, kopte echter op de paal. Brazilië kreeg ook een strafschop toegekend, maar de videoscheidsrechter maakte die beslissing ongedaan.

Antony mist de seizoenstart van Ajax, dat zaterdag met PSV om winst van de Johan Cruijff Schaal strijdt.