Turner Bart Deurloo heeft dinsdag geen medaille kunnen veroveren in de finale van het onderdeel rekstok bij de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlander moest door een valpartij genoegen nemen met de zevende plaats en werd voorlaatste.

Deurloo raakte al vroeg in zijn oefening het contact met de rekstok kwijt en smakte tegen de grond. Hij kreeg daardoor een score van 12,266 punten van de jury en hield daarmee slechts één turner, die ook ten val was gekomen, onder zich.

Het goud ging naar Daiki Hashimoto, een van de grote revelaties op deze Spelen. De pas negentienjarige Japanner, vorige week ook al winnaar van de meerkamp, kwam uit op een fantastische score van 15,066.

De Kroaat Tin Srbic, de wereldkampioen van 2017, pakte met 14,900 het zilver en de Rus Nikita Nagorni legde met 14,533 beslag op het zilver.

Ook de Kazach Milan Karini, de Japanner Takeru Kitazono en de Australiër Tyson Bull gingen onderuit. Deurloo, die als laatste aan de beurt was, had het zien gebeuren en ging zelf bij zijn tweede vluchtelement in de fout.

Deurloo was de enige Nederlander in de rekstokfinale. Epke Zonderland kwam niet door de kwalificaties. De olympisch kampioen van 2012 in Londen beëindigde vervolgens zijn imposante carrière.