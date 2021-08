De Nederlandse waterpolosters zijn dinsdag uitgeschakeld op de Olympische Spelen in Tokio. De ploeg van bondscoach Arno Havenga verloor in de kwartfinale met 14-11 (4-3, 4-4, 2-2 en 4-2) van Hongarije, waardoor de olympische droom ten einde is.

Oranje was in de groepsfase, waarin het als derde eindigde, al snel zeker van de kwartfinales. Daarin wachtte de kraker tegen Hongarije, dat net iets sterker was en op het eind uitliep.

Topscorer aan Nederlandse kant was de pas twintigjarige Simone van der Kraats met vier goals. Maud Megens en Nomi Stomphorst waren twee keer trefzeker en Dagmar Genee, Sabrina van der Sloot en Kitty Lynn Joustra scoorden één keer.

Het toernooi is voor de olympisch kampioen van 2008 nog niet voorbij. Oranje, dat vooraf had ingezet op een medaille, gaat nu nog spelen om de plaatsen vijf tot en met acht.

De verloren kwartfinale was alweer de derde keer in korte tijd dat Nederland ten onder ging tegen Hongarije. Vorig jaar op het EK waren de Hongaarse vrouwen ook al te sterk voor Oranje, net als dit jaar in de finale van olympisch kwalificatietoernooi.

Simone van de Kraats scoorde vier keer. Foto: Getty Images

Van der Kraats uitblinker bij Nederland

Nederland en Hongarije maakten er in het Tatsumi Water Polo Centre in Tokio vanaf het begin een spannende kwartfinale van. Via Joustra, die op aangeven van Genee simpel binnen gooide, kwam Nederland op 0-1 en ook daarna had de ploeg van Havenga het initiatief.

De jonge Van der Kraats maakte de 1-2 en de 2-3, maar aan het eind van de eerste periode kwam Hongarije sterk terug. De Hongaarse vrouwen namen met 4-3 zelfs de leiding.

In het tweede kwart knokte Nederland zich terug. Na rake strafworpen van Van der Kraats en Megens en twee treffers van captain Stomphorst stond het 7-7, maar aan het einde van het tweede kwart ging het toch nog mis. Dóra Leimeter klopte keeper Debby Willemsz met een schot van grote afstand, waardoor Hongarije met een 8-7-voorsprong het tweede kwart afsloot.

Nederland kwam terug van een verre achterstand, maar ging desondanks onderuit tegen Hongarije. Foto: Getty Images

Nederland komt terug van verre achterstand

Aan het begin van het derde kwart sloeg de wereldkampioen van 2005 voor het eerst een gat van twee (9-7), waarna het ook nog 10-7 werd. Tot overmaat van ramp keerde de Hongaarse keeper Alda Magyari op knappe wijze een schot van Van der Kraats.

Een minuut later was Megens wel trefzeker met een strafworp (10-8) en vier seconden voor het einde van het derde kwart maakte Van der Sloot 10-9. Zo mocht Nederland weer hopen.

Met nog zes minuten te gaan was de comeback van Nederland compleet. Uitblinker Van der Kraats zette met haar vierde goal de 10-10 op het scorebord, waarna Megens er niet in slaagde Nederland eindelijk weer eens op voorsprong te zetten.

Pijnlijk was dat de Hongaarse Krisztina Garda in de tegenstoot wel scoorde (11-10). Met een goal van Vanda Valyi vergrootte Hongarije de marge naar twee (12-10), waardoor Nederland moest vrezen voor uitschakeling. Genee maakte met een boogballetje nog wel 12-11, maar verder dan die treffer kwam Oranje niet meer. In de slotfase bouwden de Hongaarsen, mede omdat Nederland zonder keeper ging spelen, nog verder uit.