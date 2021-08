De Deense baanwielrenners hebben zich dinsdag ondanks een bizarre valpartij geplaatst voor de finale van de olympische ploegenachtervolging. Bij de vrouwen pakte Duitsland het goud met een wereldrecord.

De Denen, die reden met Lasse Hansen, Niklas Larsen en Frederik Madsen, waren in hun heat tegen Groot-Brittannië goed onderweg en leken zich feilloos te plaatsen voor de finale, maar toen ging het helemaal mis.

De voorsprong van Denemarken op de Britten was zo groot, dat ze op het punt stonden om Charlie Tanfield in te halen. De Brit was gelost, maar moest - als derde rijder - nog wel tempo maken, omdat zijn tijd ook de officiële eindtijd zou worden.

De Denen hadden veel meer snelheid, maar hadden niet verwacht dat Tanfield vlak voor hen op de baan zou rijden. Madsen zag de Brit volledig over het hoofd en reed vol tegen hem aan, waardoor beide renners ten val kwamen.

Madsen was woedend en vuurde een scheldkanonnade af richting Tanfield. De jury besloot later om Denemarken, dat de snelste tussentijd had na 3 van de 4 kilometer, alsnog naar de eindstrijd te sturen. Daarin is Italië woensdag de tegenstander.

Duitse vrouwen in stijl naar olympische titel

Bij de vrouwen ging het goud naar Duitsland. Fanziska Brausse, Lisa Brennauer en Lisa Klein noteerden in de finale tegen Groot-Brittannië een tijd van 4.04,242 en dat was niet alleen goed voor de olympische titel, maar ook voor een wereldrecord.

Groot-Brittannië was met 4.10,607 ruim zes seconden langzamer dan de Duitse vrouwen. Het brons ging naar de Verenigde Staten, die in de strijd om de derde plaats te sterk waren voor Canada.

Nederland was zowel bij de mannen als bij de vrouwen niet actief op de ploegenachtervolging.