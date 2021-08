Simone Biles heeft dinsdag brons gepakt op de balk bij haar rentree op de Olympische Spelen in Tokio. De Amerikaanse topturnster had zich wegens mentale problemen eerder afgemeld voor de finales op de meerkamp, brug en sprong.

Biles kreeg na een goede oefening een score van 14,000 punten van de jury. Ze moest daarmee alleen de Chinezen Guan Chenchen (goud met 14,633) en Tang Xijing (zilver met 14,233) voor zich dulden.

Vijf jaar geleden bij de voorgaande Spelen in Rio de Janeiro veroverde Biles eveneens brons op de balk. Sanne Wevers won toen. De Nederlandse wist zich in Tokio opvallend genoeg niet te plaatsen voor de finale.

Biles heeft sinds de landenwedstrijd van vorige week dinsdag last van zogenoemde 'twisties', die ervoor zorgen dat lichaam en geest niet in balans zijn en ze tijdens oefeningen geen gevoel voor richting heeft. Ze trok zich terug uit de landenwedstrijd en liet daarna ook de finales op de meerkamp, brug en sprong schieten.

Voor deze Spelen gold Biles als topfavoriet op bijna alle onderdelen. Het 24-jarige fenomeen veroverde vijf jaar geleden in Rio de Janeiro goud op de meerkamp, vloer, sprong en in de teamwedstrijd. Ze is met ook nog eens 25 WK-medailles een van de succesvolste turners aller tijden.

Op deze Spelen zal het voor Biles blijven bij een bronzen en een zilveren medaille, die ze door haar korte optreden behaalde in de landenwedstrijd. Het is nog niet bekend of Biles er over drie jaar ook bij is op de Spelen in Parijs.